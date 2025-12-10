Akshay Khanna Entry Song: काळा गॉगल अन् ड्रेस अक्षय खन्नाच्या हटके एंट्री डान्सवर सोशल मिडियावर भन्नाट मीम्सचा पाऊस

Akshay Khanna entry dance viral memes: अक्षय खन्ना त्याच्या 'धुरंधर' चित्रपटातील त्याच्या धमाकेदार एंट्री सीनमुळे सोशल मिडियावर चर्चेत आहे. ज्यामध्ये तो क्राईम लॉर्ड रहमान डकॉइटची भूमिका साकारत आहे. 'FA9LA' या रॅप ट्रॅकवरील त्याच्या डान्सच्या छोट्या व्हिडिओने त्याच्या चाहत्यांना वेड लावले आहे. या एका सीनमुळे अक्षय खन्नाने रणवीर सिंगला मागे टाकले आहे हे देखील स्पष्टपणे दिसून येते. आता हे डान्स त्याने स्वतःच इम्प्रूव्ह केल्याचे समोर आले आहे. अक्षय खन्नाचा एंट्री डान्स सोशल मीडियावर खूप लोकप्रिय होत आहे. सोशल मीडियावर अनेकांनी त्यावर मजेदार मीम्स बनवून व्हायरल केले आहेत. जे तुम्ही तुमच्या मित्रपरिवारासोबत सहज शेअर करु शकता. .चहा प्रेमींसाठी हे खास मीम्स असून तुम्ही तुमच्या मित्रांसोबत शेअर करु शकता. .मी एकटे जीवन जगत आहे कारण कोणीही माझ्या निष्ठेला पात्र नाही. असा एक मीम्स व्हायरल होत आहे. . मी ऑफिसला उशिरा पोहोचतो, कारण मला माहित आहे की ते मला काढून टाकू शकत नाहीत कारण मी एकटा तीन लोकांचे काम करतो..मॅनेजर: जर तुम्ही असेच काम करत राहिलात तर तुम्हाला पगारवाढ मिळेल. .धुरंधरच्या फर्स्ट लूकमध्ये अक्षय खन्ना तुम्ही पाहिला नसेल तर नक्की पाहा. .तो: तू इतका शांत का आहेस?मी माझ्या मनात आहे. असा एक मीन्स तुमच्या मित्रासह शेअर करुन त्यांना आनंदी करु शकता..आदित्य धर यांच्या धुरंधर या चित्रपटात अक्षय खन्ना रहमान बलोचची भूमिका साकारतो आहे. धुरंधरमधील अक्षय खन्नाची एन्ट्री रॅपर हुसम असीम यांनी गायलेल्या बहरीनी ट्रॅक FA9LA ने सुरू होते. हे खलीजी शैलीचे रॅप गाणे रहमान डकॉइटच्या पहिल्या दृश्यादरम्यान आहे आणि अक्षय खन्नाने केलेल्या डान्सने सर्वांचे मन जिंकली आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.