भूत, धमाल आणि ओजी स्वॅग: ‘भूत बंगला’मधील ‘रामजी आके भला करेंगे’ गाण्याचा टीझर रिलीज

Bhooth Bangla Movie Song Out : अक्षयकुमारच्या आगामी भूत बंगला सिनेमाचं नवीन गाणं रामजी आके भला करेंगेचा टीझर नुकताच सोशल मीडियावर रिलीज करण्यात आला. जाणून घेऊया या नवीन गाण्याविषयी.
Entertainment News : भूत बंगला हा 2026 मधील सर्वात बहुप्रतीक्षित चित्रपटांपैकी एक ठरत असून, तब्बल 14 वर्षांनंतर बॉलिवूडमधील दोन दिग्गज — अक्षय कुमार आणि प्रियदर्शन — पुन्हा एकदा एकत्र आले आहेत. बालाजी मोशन पिक्चर्सच्या बॅनरखाली साकारलेल्या या चित्रपटाने या जोडीच्या कल्ट कॉमेडी चित्रपटांवर वाढलेल्या प्रेक्षकांमध्ये जबरदस्त उत्सुकता निर्माण केली आहे.

