भूत, धमाल आणि ओजी स्वॅग: ‘भूत बंगला’मधील ‘रामजी आके भला करेंगे’ गाण्याचा टीझर रिलीज

Entertainment News : भूत बंगला हा 2026 मधील सर्वात बहुप्रतीक्षित चित्रपटांपैकी एक ठरत असून, तब्बल 14 वर्षांनंतर बॉलिवूडमधील दोन दिग्गज — अक्षय कुमार आणि प्रियदर्शन — पुन्हा एकदा एकत्र आले आहेत. बालाजी मोशन पिक्चर्सच्या बॅनरखाली साकारलेल्या या चित्रपटाने या जोडीच्या कल्ट कॉमेडी चित्रपटांवर वाढलेल्या प्रेक्षकांमध्ये जबरदस्त उत्सुकता निर्माण केली आहे..या चर्चेला अधिक रंग चढवत, निर्मात्यांनी चित्रपटातील पहिले गाणे 'रामजी आके भला करेंगे'चा टीझर प्रदर्शित केला आहे. या टीझरमध्ये प्रेक्षकांना अपेक्षित असलेल्या भन्नाट कॉमेडी आणि धमालपणाची झलक पाहायला मिळते. अक्षय कुमार त्यांच्या जुन्या, अस्सल आणि एनर्जेटिक अंदाजात दिसत असून, ते का बॉलिवूडमधील सर्वाधिक एंटरटेनिंग कलाकारांपैकी एक मानले जातात याची पुन्हा एकदा आठवण करून देतात..हे हाय-एनर्जी गाणे व्हायब्रंट व्हिज्युअल्स, कॅची बीट्स आणि अक्षयच्या सिग्नेचर कॉमिक टाइमिंगने भरलेले आहे. प्रीतम यांनी संगीतबद्ध केलेले आणि कुमार यांनी लिहिलेले हे गाणे देव नेगी यांनी गायले आहे. तसेच मेलो डी यांनी लिहिलेला आणि सादर केलेला रॅप सेगमेंट या गाण्याला अधिक खास बनवतो — असे गाणे जे तुम्ही सहज स्किप करू शकणार नाही!.हा टीझर केवळ एका गाण्याची झलक नाही, तर एका दिग्गज क्रिएटिव्ह जोडीच्या दमदार पुनरागमनाचा संकेत आहे. 'भूत बंगला'मधून अक्षय कुमार आणि प्रियदर्शन पुन्हा एकदा त्यांची ओळखीची कॉमिक धमाल मोठ्या पडद्यावर आणण्यास सज्ज आहेत. हा चित्रपट प्रेक्षकांना जुन्या आठवणी, भरपूर हशा आणि दीर्घकाळापासून वाट पाहत असलेला बिग-स्क्रीन मनोरंजनाचा अनुभव देण्याचे आश्वासन देतो..बालाजी टेलीफिल्म्स लिमिटेडच्या डिव्हिजन असलेल्या बालाजी मोशन पिक्चर्स आणि Cape of Good Films यांच्या संयुक्त विद्यमाने सादर होत असलेल्या या चित्रपटात अक्षय कुमारसोबत वामीका गब्बी, परेश रावल, तब्बू आणि राजपाल यादव हे कलाकार झळकणार आहेत..प्रियदर्शन यांच्या दिग्दर्शनाखाली तयार झालेल्या या चित्रपटाची निर्मिती अक्षय कुमार, शोभा कपूर आणि एकता आर कपूर यांनी केली आहे. 'भूत बंगला' हा चित्रपट 10 एप्रिल 2026 रोजी चित्रपटगृहांत प्रदर्शित होणार आहे..