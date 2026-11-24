AKSHAY KUMAR GATEWAY OF INDIA DANCE VIDEO: बॉलिवूड अभिनेता अक्षय कुमार हा त्याच्या धाडसी स्टंटसाठी सुद्धा ओळखला जातो. अनेक वेळा तो सिनेमांमध्ये स्टंट करताना पहायला मिळतो. पुन्हा एकदा त्याचा थरारक अंदाज प्रेक्षकांना अनुभवायला मिळाला आहे. मुंबईतील गेटवे ऑफ इंडिया येथे आयोजित 'ग्लोबल पीस ऑनर्स २०२६' या कार्यक्रमात अक्षयने आगीसोबत भन्नाट परफॉर्मन्स केला. सध्या सोशल मीडियावर त्यांच्या डान्सचा व्हिडिओ व्हायरल होतोय. .२१ नोव्हेंबर रोजी पार पडलेल्या कार्यक्रमात बॉलिवूडमधील अनेक कलाकरांनी उपस्थिती लावली होती. यावेळी अक्षय कुमारने खास परफॉर्मन्स सादर केला होता. हातात तलवार घेऊन त्यांने स्टेजवर दमदार एन्ट्री केली. त्यानंतर बाजूला असलेल्या डान्सर्सनी त्यांच्या पँटला आग लावली. विशेष म्हणजे पँटला आग लागलेली असतानाही अक्षयचा परफॉर्मन्स सुरुच होता. एका व्हिडिओमध्ये तो डोक्यावर जळती वस्तू घेऊन परफॉर्मन्स करताना दिसत आहे..अक्षय कुमारच्या या परफॉर्मन्समध्ये आणखी एक खास क्षण पाहायला मिळाला. डान्स करताना अक्षय स्टेजवरून खाली आला आणि त्याने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पत्नी अमृता फडणवीस यांच्याकडे माईक दिला. त्यानंतर अमृता फडणवीस यांनी 'फिर भी दिल है हिंदुस्तानी' हे गाणं गायलं. याचाही व्हिडीओ सोशल मीडियावर चर्चेत आहे..या कार्यक्रमाला अक्षय कुमारसह शाहरुख खान, टायगर श्रॉफ, विक्रांत मेसी, रणवीर सिंह, निम्रत कौर, ईशा कोप्पिकर आणि क्रिकेटपटू सचिन तेंडुलकर यांच्यासह अनेक प्रसिद्ध व्यक्तींनी उपस्थिती लावली होती..झी मराठीवरील प्रेक्षकांची आवडती मालिका लवकरच घेणार निरोप? शेवटच्या एपिसोडची तारीख आली समोर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.