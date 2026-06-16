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36 वर्षांपासून तोच दिनक्रम; रिटायरमेंटबाबत अक्षय कुमारने काय सांगितलं?

Akshay Kumar on Retirement: ३६ वर्षांपासून अखंड काम करणाऱ्या अक्षय कुमारने रिटायरमेंटबाबत व्यक्त केलेले मत सध्या सोशल मीडियावर चांगलेच चर्चेत आहे.
Akshay Kumar speaks on retirement

Akshay Kumar speaks on retirement

sakal

Anushka Tapshalkar
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बॉलिवूडचा खिलाडी अक्षय कुमार नेहमीच त्याची स्टंटबाजी, ॲक्शन फिल्म्स आणि वेगवेगळ्या संदेश देणाऱ्या चित्रपटांमुळे चर्चेत असतो. सध्या मात्र तो त्याचा आगामी चित्रपट ‘वेलकम टू द जंगल’ मुळे बराच चर्चेत आहे. अशातच एका कार्यक्रमात त्याने रिटायरमेंटबद्दल बोललेलं वक्तव्य सध्या व्हायरल होत आहे. असं काय म्हणालाय अक्षय ज्याने सगळ्यांचंच लक्ष वेधून घेतलंय, ते जाणून घेऊया.

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