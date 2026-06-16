36 वर्षांपासून तोच दिनक्रम; रिटायरमेंटबाबत अक्षय कुमारने काय सांगितलं?

बॉलिवूडचा खिलाडी अक्षय कुमार नेहमीच त्याची स्टंटबाजी, ॲक्शन फिल्म्स आणि वेगवेगळ्या संदेश देणाऱ्या चित्रपटांमुळे चर्चेत असतो. सध्या मात्र तो त्याचा आगामी चित्रपट ‘वेलकम टू द जंगल’ मुळे बराच चर्चेत आहे. अशातच एका कार्यक्रमात त्याने रिटायरमेंटबद्दल बोललेलं वक्तव्य सध्या व्हायरल होत आहे. असं काय म्हणालाय अक्षय ज्याने सगळ्यांचंच लक्ष वेधून घेतलंय, ते जाणून घेऊया..मुंबईत झालेल्या चित्रपटाच्या ट्रेलर लॉन्च कार्यक्रमात अक्षयला रिटायरमेंटबद्दल प्रश्न विचारण्यात आला. त्यावर तो म्हणाला की, रिटायरमेंटचा विचार कधीकधी मनात येतो, पण तो जास्त वेळ टिकत नाही. रोज सकाळी ४ वाजता उठल्यावर काही वेळासाठी हा विचार येतो, पण लगेचच शूटिंगसाठी जायचं आहे आणि सेटवर शेकडो लोक आपली वाट पाहत आहेत, याची आठवण होते. त्यामुळे रिटायरमेंटचा विचार तिथेच संपतो, असं तो हसत म्हणाला..पुढे अक्षयने सांगितलं की, गेली ३६ वर्ष तो याच पद्धतीने काम करतोय. त्याच्या मते, रिटायरमेंट झाल्यावर आराम करण्याऐवजी घरातील सगळी कामं त्याच्याकडे येतील. घरातली इलेक्ट्रिसिटी दुरुस्तीपासून कुत्र्यांना फिरवणं, बागेची देखभाल करणं अशा अनेक जबाबदाऱ्या पार पाडाव्या लागतील. त्यामुळे कामावर जाणंच त्याला अधिक सोयीचं वाटतंय..कुटुंबासोबत वेळ घालवण्याबद्दल बोलताना अक्षय म्हणाला की, तो घरी कुटुंबासोबत बसला तरी काही वेळाने घरचेच त्याला परत कामाला जायला सांगतात. त्यामुळे काम करणं ही त्याची सवयच बनली असून ते त्याच्या आयुष्याचा महत्त्वाचा भाग आहे..अक्षय कुमारला ‘रिटायरमेंट’ हा शब्दच आवडत नाही. त्याच्या मते, माणसाने शक्य तितके दिवस काम करत आणि स्वतःला व्यस्त ठेवत राहावं. तो मजेशीरपणे म्हणाला की, मरण येण्याच्या फक्त पाच मिनिटं आधीच रिटायर व्हावं. सतत सक्रिय राहणं आणि काही ना काही काम करत राहणं हेच चांगल्या आणि निरोगी आयुष्याचं रहस्य असल्याचं त्यानं सांगितलं.१९९० च्या दशकात अभिनय क्षेत्रात पदार्पण करणाऱ्या अक्षय कुमारने अॅक्शन, कॉमेडी, ड्रामा आणि सामाजिक विषयांवरील अनेक चित्रपटांमधून प्रेक्षकांची मनं जिंकली. ३० वर्षांहून अधिक काळ बॉलिवूडमध्ये काम करूनही तो आजही अनेक चित्रपटांमध्ये व्यस्त आहे. त्याची काम करण्याची जिद्द आणि ऊर्जा आजही तितकीच कायम असल्याचे दिसून येते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.