अक्षय कुमारचा मुलगा असूनही कपडे धुतो, भांडी घासतो, जेवण सुद्धा स्वत:चं बनवतो! १५व्या वर्षी सोडलं घर, नक्की कारण काय?

AKSHAY KUMAR SON STAYS AWAY FROM BOLLYWOOD: अभिनेता अक्षय कुमार आणि अभिनेत्री ट्विकल खन्ना हे बॉलिवूडमधील सर्वात चर्चेत असलेलं कपल आहे. सोशल मीडियावर यांची नेहमीच चर्चा रंगताना पहायला मिळते. अक्षय-ट्विकल यांचा आरव भाटिया मुलगा आहे. परंतु तो नेहमीच लाइमलाइटपासून दूर राहणं पसंत करतो. आरव स्टारकिड असूनही आरव बॉलिवूडपासून चार हात लांब होता. त्याने नेहमीच साधं आयुष्य जगणं पसंत केलं..आरवने वयाच्या १५ व्या वर्षी शिक्षणासाठी घर सोडलं. मुंबईत शिक्षण घेतल्यानंतर त्याने लंडनमध्ये फॅशन डिजाइनचं शिक्षण घेतलं. आरव इतर स्टार किड्सप्रमाणे पार्ट्या, इव्हेंट्स, किंवा सोशलमीडियावर सक्रिय राहण्याऐवजी त्याचं आयुष्य खासगी पद्धतीनं जगतो..एका मुलाखतीत अक्षय कुमारने सांगितलं होतं की, 'आरव स्वत:चं काम स्वत: करतो. ते त्याचं जेवण तोच बनवतो, कपडे धुतो, भांडी घासतो तसंच अनावश्यक खर्च सुद्धा टाळतो. महत्त्वाचं म्हणजे तो कोणतेही महागडे ब्रँडचे कपडे खरेदी करत नाही. सेकंड हँड किंवा थ्रिफ्ट स्टोअर्समधून तो कपडे खरेदी करतो. त्याचा जास्त कल हा पर्यावरणपुरक आणि शाश्वत जीवनशैलीवर आहे.'.आरवच्या बॉलिवूड पदार्पणाबद्दल अनेक वेळा चर्चा होत असते. परंतु अक्षय कुमार आणि ट्विंकल खन्ना यांनी आरवला अभिनय क्षेत्रात करिअर करण्याची इच्छा नसल्याचं स्पष्ट केलं आहे. त्यांचं लक्ष फॅशनवर जास्त आहे. त्याला फॅशन डिझाइनसोबत मार्शल आर्ट्सची सुद्धा प्रचंड आवड आहे. तो गोजू र्यू कराटे आणि कूडोमध्ये ब्लॅक बेल्ट आहे..'ठरलं तर मग'मध्ये 'त्यांची' एन्ट्री, मालिकेत मोठा ट्विस्ट, सायलीला झाला प्रचंड आनंद.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.