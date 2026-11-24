AKSHAY KUMAR TAKES MIC FROM AMRUTA FADNAVIS: बॉलिवूड अभिनेता अक्षय कुमार सध्या चर्चेत आहे. मुंबईतील गेटवे ऑफ इंडिया इथं आयोजित करण्यात आलेल्या ग्लोबल पीस ऑनर्स २०२६ या कार्यक्रमातील त्याचे काही व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहेत. यावेळी अक्षयने पायाला आग लावत थरारक परफॉर्मन्स केला. परंतु या सगळ्यात एका वेगळ्याच व्हिडिओनं नेटकऱ्यांचं लक्ष वेधलं. या व्हिडीओमध्ये अक्षय कुमारने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पत्नी अमृता फडणवीस यांच्या हातातून अचानक माईक घेतल्याचं पाहायला मिळत आहे. .व्हायरल होत असलेल्या व्हिडिओमध्ये 'सुनो गौर से दुनिया वालों' या गाण्यावर तो परफॉर्मन्स करताना दिसतय. याचदरम्यान तो गाणं म्हणत स्टेजवरून खाली उतरतो. अमृता फडणवीस यांच्याजवळ जात त्यांना माईक देतो. त्यानंतर अमृता फडणवीस गाणं गऊ लागलात. परंतु त्या गात असतानाच अक्षय त्यांच्या हातातून माईक काढून घेतो..अक्षय कुमारचा हा व्हिडीओ पाहिल्यानंतर काही नेटकऱ्यांनी त्याला ट्रोल केलं आहे. एका युजरने कमेंट करत लिहिलं, 'अरे यार काय काय पहावं लागतय. आता बघुया.. जेव्हा सरकार बदलेल तेव्हा देशासाठी एवढं प्रेम निघतय का?' तर दुसऱ्या एका युजरने अक्षय कुमारच्या भूमिकेवर टीका केलीय. सध्या सोशल मीडियावर त्यांचा व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होतोय. . अक्षय कुमारने आणखी एक खास परफॉर्मन्स सादर केला. यावेळी हातात तलवार घेऊन त्याने स्टेजवर एन्ट्री केली. त्याच्या आजूबाजूला असलेल्या डान्सर्सनी त्याच्या पॅटला आग लावली. विशेष म्हणजे पँटला आग लागलेली असतानाही अक्षयने आपला परफॉर्मन्स सुरू ठेवला. .देशभक्तीपर गाण्यावर अक्षय कुमारचा जबरदस्त डान्स, अचानक पँटला लावली आग! Video Viral.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.