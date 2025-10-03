तुझे न्यूड फोटो पाठवशील का? अक्षय कुमारच्या १२ वर्षाच्या मुलीला आला घाणेरडा मेसेज; अभिनेत्याने सांगितलं नेमकं काय घडलं

आपल्या अभिनयाने प्रेक्षकांची मनं जिंकणारा अक्षय कुमार बॉलिवूडचा खिलाडी आहे. तो त्याच्या करिअरबद्दल जितका सजग आहे तितकाच तो त्याच्या कुटुंबाची देखील काळजी घेतो. तो त्याच्या कुटुंबाला जपताना दिसतो. विशेषतः त्याच्या मुलांबद्दल अक्षय खूप प्रोटेक्टिव्ह आहे. सध्याच्या जगाच्या ऑनलाइन फ्रॉड आणि अब्यूजमुळे पालकांना जास्त सतर्क राहावं लागतं. दर दहापैकी ८ महिलांना कुठल्या ना कुठल्या प्रकारे छळ आणि विनयभंग सहन करावा लागतो. असाच एक प्रकार अक्षय कुमारच्या मुलीसोबतही घडला आहे.एका कार्यक्रमात अक्षयने स्वतः या घटनेबद्दल सांगितलंय. .अक्षयने नुकतीच एका सायबर अवेअरनेस कार्यक्रमाला हजेरी लावली होती. यात बोलताना तो म्हणाला की काही महिन्यांपूर्वी त्याची मुलगी नितारा व्हिडीओ गेम खेळत असताना एक घटना घडली. ऑनलाइन गेम्समध्ये अनोळखी लोकांशी गप्पा मारता येतात. नितारा एका अनोळखी व्यक्तीसोबत खेळत असताना, सुरुवातीला अगदी सामान्य मेसेज येत होते, जसं की 'थँक्यू', 'वेल प्लेड', 'तू खूप छान खेळलीस'. गप्पा सुरू असताना त्या व्यक्तीने निताराला विचारले की ती कुठून आहे. तिने 'मुंबई' असे उत्तर दिले. 'तू मेल आहेस की फिमेल?' असे विचारल्यावर तिने 'फिमेल' असे सांगितले. इथपर्यंत सगळं ठीक होतं.'.अक्षय पुढे म्हणाला, ' मात्र, यानंतर त्या अनोळखी व्यक्तीने थेट मेसेज केला, “तू मला आपली न्यूड पिक्चर पाठवशील का?”. हा मेसेज वाचताच निताराने लगेच गेम बंद केला आणि हा संपूर्ण प्रकार त्वरित तिची आई ट्विंकल खन्नाला सांगितला. अक्षय म्हणाला की, तिने ही घटना लगेचच आईला सांगितली, ही खूप चांगली गोष्ट होती. याच पद्धतीने सगळं सुरू होतं. हेसुद्धा सायबर क्राईमचाच एक भाग आहे. अशा प्रकारे लोक मुलांना जाळ्यात अडकवतात, नंतर पैसे उकळतात (एक्स्टॉर्शन). यानंतर अनेक प्रकारच्या घटना घडतात, काही प्रकरणांमध्ये लोकांनी आत्महत्याही केली आहे.'.ही घटना सांगत त्याने पालकांना आपल्या मुलांच्या ऑनलाइन ॲक्टिव्हिटीकडे लक्ष देण्याचं आणि त्यांना अशा धोक्यांपासून सुरक्षित ठेवण्याचं आवाहन केलं. त्याने सायबर क्राईमच्या धोक्याबाबत पालकांना सावध केलं. अक्षयची मुलगी नितारा फक्त १२ वर्षांची आहे. तिच्यासोबत घडलेल्या या घटनेने सगळ्यांच्याच भुवया उंचावल्यात. .१५ वर्षांचं स्वप्न पूर्ण झालं! लोकप्रिय मराठी अभिनेत्रीने मुंबईत घेतलं हक्काचं घर; दसऱ्याच्या मुहूर्तावर केला गृहप्रवेश .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.