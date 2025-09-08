कोट्यावधींचा मालक असलेल्या अक्षय कुमारला मिळणार सासऱ्यांचीही प्रॉपर्टी; राजेश खन्नांनी ट्वींकलच्या नावे केलेली संपत्ती किती?

AKSHAY KUMAR BIRTHDAY: बॉलिवूडचा 'खिलाडी कुमार' अर्थात अक्षय कुमार शेवटचा 'हाउसफुल ५' मध्ये दिसला होता. हा चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर हिट ठरलेला. अक्षय कुमार हा बॉलिवूडमधील सर्वाधिक मानधन घेणाऱ्या अभिनेत्यांपैकी एक आहे. त्याने अॅक्शन, कॉमेडी आणि रोमान्स अशा विविध जॉनरमध्ये काम करून प्रेक्षकांची मनं जिंकली आहेत. ९ सप्टेंबर रोजी त्याचा वाढदिवस आहे. त्यानिमित्ताने जाणून घेऊया अक्षय कुमारची एकूण संपत्ती किती आहे..अक्षय कुमारची एकूण संपत्तीअक्षय कुमारची अंदाजित एकूण संपत्ती सुमारे २७०० कोटी रुपये (३२५ दशलक्ष डॉलर) आहे. तो एका चित्रपटासाठी ५० ते ७० कोटी रुपये घेतो. अक्षय वर्षाला ३ ते ५ चित्रपट पूर्ण करतो, त्यामुळे त्याची वार्षिक कमाई २२५ कोटी किंवा त्याहून अधिक आहे. याशिवाय इतर गोष्टींमधूनही त्याची बरीच कमाई होते. चित्रपटांच्या कमाईसोबतच, अक्षय कुमार ब्रँड एंडोर्समेंटमधूनही मोठी कमाई करतो. तो सुमारे ४० हून अधिक ब्रँड्सचा चेहरा आहे, ज्यामधून त्याला प्रत्येक ब्रँडसाठी सुमारे ६ कोटी रुपये मिळतात. टाटा मोटर्स, डॉलर क्लब आणि पॉलिसी बाजार यांसारख्या मोठ्या ब्रँड्समध्ये तो दिसतो. .स्वतःचा प्रोडक्शन हाऊस आणि आलिशान प्रॉपर्टीअक्षयचा स्वतःचा 'हरी ओम एंटरटेनमेंट' नावाचा एक प्रॉडक्शन हाऊस आहे, ज्याचे नाव त्याने त्याच्या वडिलांच्या नावावरून ठेवलं आहे. मुंबईच्या जुहू येथे त्याचा एक आलिशान व्हिला आहे, ज्याची किंमत सुमारे ५० कोटी रुपये आहे. याव्यतिरिक्त, मॉरिशसमध्ये एक घर आणि कॅनडाच्या टोरंटोमध्येही त्याच्या काही प्रॉपर्टीज आहेत. २०१७ मध्ये, त्याने मुंबईतील जुहू-वर्सोवा लिंक रोडवर १८ कोटी रुपयांना चार अपार्टमेंट्स खरेदी केली होती. .सासऱ्यांनी ट्वींकलच्या नावे केलेली संपत्ती किती? अभिनेते राजेश खन्ना यांच्या डिंपल यांच्यासोबतच्या वादामुळे त्यांनी त्यांची सगळी संपत्ती दोन्ही मुलींच्या नावे केली. त्यात ट्वींकल खन्ना हिच्या नावावर त्यांची ३०० कोटींची संपत्ती आहे. त्यात सूत्रांच्या माहितीनुसार अक्षय आणि ट्वींकल दोघेही त्यांची कमाई आणि इतर खर्च दोघे मिळून करतात. त्यामुळे अक्षयच्या संपत्तीत या ३०० कोटींचीदेखील वाढ झाली आहे. त्या दोघांनी मिळून त्यांचे पैसे अनेक प्रॉपर्टी आणि शेअर मार्केटमध्ये गुंतवले आहेत. .'खिलाडी', 'मोहरा' आणि 'एलान' सारख्या अॅक्शन चित्रपटांनी अक्षयच्या कारकिर्दीला सुरुवात झाली. त्यानंतर 'हेरा फेरी', 'गरम मसाला' आणि 'हाऊसफुल' सारख्या कॉमेडी चित्रपटांनी त्याला अमाप यश मिळवून दिले. .५ हजार देशील तरच... अभिनेता सुशांत शेलारने खंडणी मागितली? मराठी उद्योजकाचा थेट आरोप; रेकॉर्डिंगही ऐकवली .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.