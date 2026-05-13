'अरे हिच्याकडे कोणी बघत सुद्धा नाही' कान 2026 मध्ये आलियाला फोटोग्राफर्सने केलं इग्नोर, नेटकरी म्हणाले, 'किती तो स्वत:चा अपमान'

ALIA BHATT’S CANNES 2026 VIDEO GOES VIRAL ON SOCIAL MEDIA: आलिया भट्ट हिच्या 79 व्या Cannes Film Festival 2026 मध्ये तिच्या हटके लूकनं सगळ्यांचं लक्ष वेधलं होतं. या प्रतिष्ठित सोहळ्यात आलियानं भारतीय डिझायनर यश पाटील यांनी डिझाइन केलेला खास लँडस्केप प्रिंट बॉल गाऊन घातला होता. तसंच तिने सिंपल एलिगंट मेकअप केला होता. दरम्यान सध्या सोशल मीडियावर तिच्या लूकचं कौतूक होताना पहायला मिळतय. .कान फिल्म फेस्टिवलमधील आलियाचे अनेक व्हिडिओ सोशल मीडियावर झाले होते. अनेक व्हिडिओमध्ये आलिया फोटोग्राफरसमोर पोज देत होती. परंतु अनेक फोटोग्राफर्स तिच्याकडे दुर्लक्ष करत असल्याचं म्हणत सोशल मीडियावर तिला ट्रोल केलं जातय. अनेकांनी सोशल मीडियावर असही म्हटलं की, सगळे फोटोग्राफर ऐश्वर्याची वाट पाहत होते. सध्या आलियाचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय. .या इव्हेंटमध्ये आलिया कॅमेरासमोर गेल्यावर कॅमेरामनने आलियाचे फोटो न काढता दुसऱ्यांना कॅफ्चर केलं. व्हिडिओमध्ये कॅमरमन दुर्लक्ष करत असल्याचं लोकांनी दाखवून दिलं. आलिया वेगवेगळ्या पोज देत होती, परंतु फोटोग्राफर्स तिच्याकडे लक्षच देत नव्हते. तो व्हिडिओ पाहून अनेकांनी आलियाला ट्रोल केलय. .या कार्यक्रमात आलियाची भेट स्पॅनिश रेसिंग स्टार Carlos sainx jr यांच्यासोबत झाली. सध्या दोघीच्या भेटीचेही फोटो सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. आलियानं तिच्या इंस्टाग्रामवर फोटो शेअर केले होते. त्या फोटोवर carlos sainx jr च्या आईनं कमेंट्स करत कौतूक सुद्धा केला आहे. सध्या आलियाचे अनेक फोटो, व्हिडिओ सोशल मीडियावर चर्चेत आहे..बाबो...! सिद्धार्थ जाधवची पत्नी आहे बिजनेसवुमन, स्वत:चा व्हिला आणि बरंच काही.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.