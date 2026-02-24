नमस्कार...! आलियाने लंडनमधील BAFTA पुरस्कार सोहळ्यात हिंदीतून केली सुरुवात, स्टेजवर येताच म्हणाली...'फक्त इंग्रजी नाहीतर...'

Alia Bhatt Begins BAFTA Speech With ‘Namaskar’: अभिनेत्री आलिय भट्ट हिने तिच्या अभिनयाच्या जोरावर मोठा चाहतावर्ग निर्माण केलाय. तिने तिच्या करिअरमध्ये अनेक सुपरहिट सिनेमामध्ये काम केलय. दरम्यान अशातच आता सोशल मीडियावर आलियाचा एक व्हिडिओ व्हायरल होतोय. या व्हिडिओमध्ये तिने जगासमोर हिंदी भाषेचं महत्त्व पटवून दिलय. सध्या तिचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय..अभिनेत्री आलिया भट्ट हिच्यासाठी हे वर्ष विशेष ठरत आहे. लडनमधील रॉयल फेस्टिव्हल हॉल येथे पार पडलेल्या ब्रिटिश अकॅडमी ऑफ फिल्म अँड टेलिव्हिजन पुरस्कार सोहळ्यात तिने प्रथमच सहभाग नोंदवला. तसंच तिने आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर भारताचे प्रतिनिधित्व केले. या प्रतिष्ठित कार्यक्रमात आलियाने पुरस्कार सादर करण्याची जबाबदारी पार पाडताना मंचावर 'नमस्कार' म्हणत हिंदीतून संवादाची सुरुवात केली.. तिच्या या साध्या शब्दांनी सभागृहात असलेल्यांचे लक्ष वेधून घेतलं. इंग्रजीखेरीज इतर भाषांतील चित्रपटांचे महत्त्व अधोरेखित करत, सिनेमा हा कोणत्याही एका भाषेपुरता मर्यादित नसून जगभरातील भावना व्यक्त करणारे माध्यम आहे, असे तिने प्रभावीपणे सांगितले. .आलियाच्या या थोडक्यात पण आशययुक्त वक्तव्यामुळे ती चर्चेचा विषय ठरली. 'इंग्रजी नसलेल्या सर्वोत्कृष्ट चित्रपट' विभागातील पुरस्कार सादर करताना तिने भाषिक वैविध्याचा सन्मान केला. यावेळी केवळ तिची कलाकार म्हणून ओळख अधोरेखित झाली नाही, तर भारतीय संस्कृतीतील नम्रता आणि आत्मविश्वासही जगासमोर पोहोचला आहे..'लोक देव समजून माझ्या पाया पडायचे' जय जय स्वामी समर्थ मालिकेबद्दल सांगताना अक्षय मुदवाडकर म्हणालेले, 'त्यावेळी अंगावर काटा...'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.