मित्राच्या लग्नात रणबीर आलियाचा भन्नाट डान्स, ढोलाच्या तालावर लगावले ठुमके, Viral Video एकदा बघाच

Ranbir kapoor Alia Bhatt dhol dance friend's wedding reception: बॉलिवूडमधील प्रसिद्ध अभिनेते आणि राहाचे आई-वडिल असलण्यासोबतच आलिया भट्ट आणि रणबीर कपूर हे देशातील सर्वात प्रिय सेलिब्रिटी जोडप्यांपैकी एक आहेत. ते जेव्हा जेव्हा एकत्र बाहेर पडतात तेव्हा ते प्रत्येक वेळी सर्वांची मने जिंकतात. मग ते एखाद्या स्टार-स्टड कार्यक्रमासाठी असो किंवा एखाद्या आगामी प्रोजेक्टसाठी एखाद्या चित्रपट निर्मात्याला भेटण्यासाठी असो. .आलिया आणि रणबीर मुंबईतील शाहरुख खानची पत्नी गौरी खानच्या तोरी रेस्टॉरंटमध्ये आयोजित केलेल्या मित्राच्या रिसेप्शनला उपस्थित होते. तेव्हा त्यांनी भन्नाट डान्स केला. याचा व्हिडिओ सोशल मिडियावर तुफान व्हायरल होत आहे. .कार्यक्रमानंतर रणबीर कपूर नेहमीसारखाच काळ्या कुर्ता आणि नेहरू जॅकेटमध्ये हँडसम दिसत होता. या कार्यक्रमासाठी आलियाने ऑफ व्हाइट रंगाची चमकदार साडी नसली आहे. तिने सुंदर हेअरस्टाईल देखील केली आहे तसेच तिने सुंदर हिऱ्याच्या दागिन्याने हा लूक पूर्ण केला आहे. कार्यक्रमादरम्यान, या स्टार जोडप्याने ढोल तालावर धमाकेदार डान्स केला आहे. त्याचा हा एक व्हिडिओ सोशल मिडियावर तुफान व्हायरल झाला आहे..या व्हायरल व्हिडिओमध्ये आलिया आणि रणबीर ढोलाच्या तालावर नाचत आणि त्यांच्या मित्रांना जल्लोष करताना दिसत आहेत. दोघेही विकी कौशलसोबत संजय लीला भन्साळी यांच्या बहुप्रतिक्षित ' लव्ह अँड वॉर' चित्रपटाच्या शूटिंगमध्ये व्यस्त आहेत. रोमँटिक वॉर ड्रामा व्यतिरिक्त, रणबीरकडे नितेश तिवारीची रामायण आहे , ज्यामध्ये रॉकिंग स्टार यश, सनी देओल आणि साई पल्लवी देखील आहेत. दुसरीकडे, आलिया अल्फासह YRF च्या स्पाय युनिव्हर्समध्ये प्रवेश करण्यासाठी सज्ज झाली आहे ..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.