बाळ झाल्यानंतर आलियाने इतक्या लगेच वजन कसं कमी केलं? म्हणाली- माझा एक फोटो व्हायरल झाला ज्यात...

बॉलिवूडची लोकप्रिय अभिनेत्री आलिया भट्ट हिने करिअरच्या शिखरावर असताना लग्न केलं. जेव्हा मुलं झाल्यानंतर अभिनेत्रीचं करिअर थांबतं असं म्हटलं जातं तिथे तिने लग्नानंतर वर्षभरातच मुलगी राहाला जन्म दिला. तिच्या या दोन्ही धाडसी निर्णयाचं खूप कौतुक झालं. मात्र राहाच्या जन्मानंतर आलिया लगेच बारीक झाली. तिचं वजन झपाट्याने कमी झालं. त्यानंतर तिला सोशल मीडियावर ट्रोल करण्यात आलेलं. आता आलियाने नुकतीच अभिनेत्री काजोल आणि अभिनेत्री ट्विंकल खन्नाच्या शोमध्ये हजेरी लावली होती. यामध्ये बोलताना तिने ती आणि रणबीर किती वाजता झोपतात इथपासून ते तिचं वजन कसं कमी झालं याबद्दल भाष्य केलंय. .या मुलाखतीत आलिया म्हणाली, 'बाळ झाल्यानंतर तुमचं शरीर बदलतं. बरेचदा तुम्हाला उठायचं नसले तरी तुमचं बाळ तुम्हाला उठवतं,” असं आलिया म्हणाली. “मला झोपायला खूप आवडतं. कधीकधी मी रात्री ९:३० वाजता झोपते आणि मला माझे झोपेचे तास मोजायला खूप आवडतं. रणबीर माझ्यासारखाच आहे. तो माझ्यानंतर अर्धा तास झोपला असेल तरीही तो लवकर उठतो.' यावर ट्विंकल खन्ना म्हणाली, 'बाळ झाल्यानंतर महिलांनी पुन्हा आधीसारखं झिरो साईज फिगरमध्ये यावं, अशी लोकांची अपेक्षा असते. यावर तुझं काय मत आहे? .यावर बोलताना आलिया म्हणाली, 'माझा अनुभव अगदी उलट होता. राहाला जन्म दिल्यानंतर माझं वजन खूप लवकर कमी झालं. स्तनपानामुळे खूप कॅलरीज बर्न होतात. मी पोषक आहार घेत होते, त्यामुळे वजन नैसर्गिकरित्या कमी झाले. पण जेव्हा माझा एक फोटो व्हायरल झाला, तेव्हा मी वजन कमी करण्यासाठी अनैसर्गिक पद्धती वापरल्या असाव्यात असा दावा ट्रोलर्सनी केला. काही म्हणाले, ‘तिने इतक्या लवकर वजन का कमी केलं?’ काही जणांनी मात्र परिस्थिती समजून घेत चांगल्या कमेंट्स केल्या होत्या. पण खरं तर माझं वजन आपाओपच कमी झालं होतं.'.आलिया म्हणाली, 'आता लोकांचे महिलांबद्दलचे दृष्टिकोन बदलत आहेत. आता लोक महिलांना वजनावरून तुलनेने कमी बोलतात. त्यांना स्वतःचं शरीर, बदल स्वीकारायला प्रोत्साहन देतात, याचं कौतुक वाटतं.' आलिया शेवटची 'जिगरा' या चित्रपटात दिसणार होती. .हिचं वय काय आणि वागते काय? मायरा वायकुळची ती मुलाखत पाहून नेटकरी पुन्हा एकदा संतापले; काय घडलं नेमकं? .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.