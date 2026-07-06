बॉलीवूडची पुन्हा एकदा 'कॉपी पेस्ट'? आलिया-शर्वरीचा 'अल्फा' रिलीज होताच ट्रोलर्सच्या निशाण्यावर; नेटकरी म्हणाले...

Alia Bhatt and Sharvari's Alpha Faces Copy Allegations: अभिनेत्री आलिया भट्ट आणि शर्वरी वाघ यांच्या मुख्य भूमिका असलेला अॅक्शनपट 'अल्फा' सध्या चित्रपटगृहात प्रदर्शित झाला आहे. आलिया आणि शर्वरी यांनी पहिल्यांदाच या स्पाय युनिव्हर्सच्या चित्रपटात एकत्र स्क्रीन शेअर केली आहे, मात्र सध्या हा चित्रपट कौतुकापेक्षा समाजमाध्यमावरील एका अॅक्शन दृश्यामुळे ट्रोलर्सच्या निशाण्यावर आला आहे. .नेटकऱ्यांनी या सीनची थेट तुलना मार्व्हल स्टुडिओच्या जगप्रसिद्ध 'ब्लॅक विडो' चित्रपटाशी केली आहे. युजर्सच्या मते, 'अल्फा 'मधील या अॅक्शन सीनचे कॅमेरा अँगल्स, कोरिओग्राफी आणि पार्श्वभूमी ही हॉलीवूडच्या त्या प्रसिद्ध दृश्याशी हुबेहूब मिळतीजुळती आहे. त्यामुळे बॉलीवूडने पुन्हा एकदा हॉलीवूडची कॉपी केल्याचा आरोप केला जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.