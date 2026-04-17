कोण आहे आलिया भट्टची मोठी बहिण शाहीनचा होणारा नवरा? एक्सने सुद्धा दिल्या शुभेच्छा, तो नक्की करतो काय?

Alia Bhatt Sister Engagement: आलिया भट्ट (Alia Bhatt) इतकीच तिची मोठी बहिण शाहीन भट्ट (Shaheen Bhatt) मीडियावर चर्चेत दिसत नाही. मात्र सध्या ती बरीच ट्रेंड होत आहे. कारणही तसंच आहे. आलियाची बहिण शाहीन भट्टने सोशल मीडियावर सुंदर फोटोज पोस्ट करत बॉयफ्रेंड इशान मेहरा (Ishaan Mehra) सोबत नुकताच साखरपुडा केल्याची आनंदाची बातमी चाहत्यांसोबत शेअर केली आहे..इंस्टाग्रामवर (Instagram) प्रपोजलचा एक सुंदर फोटो शेअर करत तिने "We may have overdone this whole liking each other thing" असं मजेशीर कॅप्शनही दिलंय. मात्र कधीच कुठेही आणि कोणत्याच कार्यक्रमात न दिसणारा इशान मेहरा आहे तरी कोण आणि तो काय काम करतो ही उत्सुकता बऱ्याचजणांना लागली आहे..Asha Bhosle's Final Song : "या प्रवासाच्या शेवटी मी एक स्वर बनेन…" आशा ताईंंच शेवटचं गाणं चर्चेत, Viral Video.कोण आहे इशान मेहरा?इशान मेहरा माजी आंतरराष्ट्रीय जलतरणपटू (International Swimmer) असून त्याने युथ एशियन गेम्समध्ये (Youth Asian Games) भारताचं प्रतिनिधित्व केलं होतं. सध्या तो फुल-टाईम फिटनेस ट्रेनर म्हणून काम करतो. त्याच्या इंस्टाग्राम प्रोफाइलनुसार तो ATG-प्रमाणित कोच आहे आणि मुंबईतल्या प्रसिद्ध फिटनेस सेंटर SOHFIT इथे ट्रेनिंग देतो. हे जिम सेलिब्रिटी ट्रेनर सोहराब खुशरुशाहीने (Sohrab Khushrushahi) सुरु केलं आहे.विशेष बाब म्हणजे आलिया भट्ट गेल्या अनेक वर्षांपासून SOHFITमध्ये व्यायाम करायला जाते. शाहीनही तिथे बऱ्याचदा दिसत असल्याने, याच ठिकाणी शाहीन आणि इशानची भेट होऊन त्यांची ओळख झाली असावी, असा अंदाज मांडला जातोय..प्रेमकथेची सुरुवातशाहीन आणि इशान हे दोघंही त्यांच्या नात्याबद्दल फारसं बोलत नाहीत. 2025 मध्ये शाहीनने पहिल्यांदा त्यांच्या नात्याबद्दल खुलासा केला होता. इशानच्या वाढदिवसानिमित्त तिने दोघांचे काही खास फोटो शेअर करत "Happy Birthday, Sunshine" अशी पोस्ट केली होती. या पोस्टवर पूजा भट्ट, नीतू कपूर, वरुण धवन, अर्जुन कपूर, परिणीती चोप्रा आणि अनन्या पांडे यांसारख्या अनेक कलाकारांनी शुभेच्छा देऊन प्रेम व्यक्त केलं होतं.यानंतरही शाहीनने त्यांच्या सहलींचे काही फोटो सोशल मीडियावर टाकले होते. थायलंडमध्ये न्यू इयर सेलिब्रेशनच्या फोटोंमध्ये एक अनोळकी व्यक्ती दिसत होती आणि नंतर तो व्यक्ती दुसरं-तिसरं कोणी नसून इशान असल्याचं उघड झालं. .चाहते आणि मित्रपरिवाराकडून शुभेच्छांचा वर्षावसाखरपुड्याची अधिकृत घोषणा होताच बॉलिवूडमधील अनेक सेलिब्रिटींनी या जोडप्यावर शुभेच्छांचा वर्षाव केला. शाहीनचा एक्स-बॉयफ्रेंड रोहन जोशी, झोया अख्तर यांच्यासह अनेकांनी कमेंट्समधून आपला आनंद व्यक्त केलाय. ही बातमी सोशल मीडियावर झपाट्याने व्हायरल होत असून चाहत्यांकडूनही मोठ्या प्रमाणावर शुभेच्छांचा वर्षाव सुरू आहे.साखरपुड्याची बातमी शेअर करत हे दोघं आपल्या आयुष्याच्या नव्या टप्प्यात जाताच चाहत्यांना त्यांच्या लग्नाची उत्सुकता निर्माण झाली आहे.