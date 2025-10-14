नेहमी हिलाच कसा अवॉर्ड मिळतो? 'जिगरा'साठी फिल्मफेअर मिळाल्याने आलिया भट्ट ट्रोल; नेटकरी म्हणतात- हे तर...

अभिनेत्री आलिया भट्टने एका पुरस्कारामध्ये पुन्हा एकदा आपली छाप उमटवली आहे. तिच्या ‘जिगरा’साठी ‘सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्री’चा पुरस्कार मिळाला असून, हा तिच्या कारकिर्दीतील सहावा पुरस्कार ठरला आहे. यापूर्वी तिला ‘उडता पंजाब’, ‘राझी’, ‘गली बॉय’, ‘गंगूबाई काठियावाडी’ आणि ‘रॉकी और रानी की प्रेम कहानी’ या चित्रपटांसाठीही हा सन्मान मिळाला होता, परंतु यंदा तिच्या यशानंतर सोशल मीडियावर वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत. .एका युजरने लिहिलं, “आलिया भट्ट प्रत्येक पुरस्कार जिंकण्यासाठी आतुर दिसते. तिचं स्टारडम कमावलेलं नसून नियोजित वाटतं. तिची प्रत्येक यशोगाथा ही पब्लिसिटी आणि रिलेशनवर उभी आहे, मेहनतीवर नाही.” तर दुसऱ्या युजरने म्हटलं, “आलियाने मला फिल्मफेअरचा विरोधक बनवलं आहे. एवढ्या वेळा पुरस्कार मिळवणं खरंच योग्य आहे का?” काही प्रेक्षकांनी याप्रकरणी आयोजकांच्या विश्वसनीयतेवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं. काही प्रेक्षकांनी आलियाच्या अभिनय कौशल्याचं समर्थन करत तिची मेहनत आणि सातत्य अधोरेखित केलं..‘जिगरा’ हा चित्रपट १० ऑक्टोबर २०२४ रोजी प्रदर्शित झाला होता. वासन बाला दिग्दर्शित या चित्रपटात आलिया भट्टसोबत वेदांग रैना मुख्य भूमिकेत होता, मात्र चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर विशेष कामगिरी करू शकला नाही. आलियाचा सहावा फिल्मफेअर पुरस्कार हा तिच्या कारकिर्दीतील महत्त्वाचा टप्पा असला, तरी ‘जिगरा’च्या कामगिरीवरून आणि सोशल मीडियावरील प्रतिक्रियांवरून स्पष्ट होतं की, प्रेक्षकांचा दृष्टिकोन आता फक्त लोकप्रियतेवर नाही, तर प्रामाणिक अभिनयावर अधिक केंद्रित झाला आहे. .'सीता और गीता' साठी हेमामालिनी नाही तर 'या' अभिनेत्रीला झालेली विचारणा; नकार दिल्याचा आजही होतोय पश्चाताप .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.