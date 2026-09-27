मनीष मल्होत्रांच्या रॅम्पवर सेलिब्रिटींचा जलवा! सगळीकडे आलियाच्या साडीची चर्चा, लूक पाहून चाहते घायाळ

ALIA BHATT AND VICKY KAUSHAL RAMP WALK: बॉलिवूड अभिनेत्री आलिया भट्ट आणि अभिनेता विकी कौशल नुकतेच मुंबईत आयोजित करण्यात आलेल्या प्रसिद्ध फॅशन डिझायनर मनीष मल्होत्रा यांच्या फॅशन शोमध्ये सहभागी झाले होते. त्यांच्या खास लूकनं सर्वांचं लक्ष वेधून घेतलं. दोघांनी शोस्टॉपर म्हणून रॅम्पवर एन्ट्री केली. दोघे लवकरच संजय लीला भन्साळीच्या लव्ह अँड वॉरमध्ये एकत्र दिसणार आहे. त्यामुळे एकत्र रॅम्पवर पाहिल्यावर चाहत्यांना त्यांच्या नव्या सिनेमाची उत्सुकता लागलीय. .या फॅशन शोमध्ये आलियानं आयव्हरी रंगाची चिकनकारी साडी नेसली होती. यावेळी तिच्या फॅन्सी ब्लाउजने लूक अधिकच खुलून आला होता. या ब्लाऊजला बँड्यू स्टाइल, स्पॅगेटी स्ट्रॅप्स, चौकोनी नेकलाइन आणि फिटेड क्रॉप्ड सिल्हूट देण्यात आलं होतं. त्यावर सुंदर अॅप्लिक वर्कही करण्यात आलं होतं..यावेळी आलियाने या डायमंड आणि मोत्यांचा नेकलेस, आकर्षक कानातले, आणि दोन्ही हातात हिरेजडित हँडफूल्स घातले होते. केसांचा मध्यभागी भांग पाडून तिने स्लीक बन बांधला होता. तर ड्यूई मेकअप, स्मोकी आयज आणि ग्लॉसी पिंक लिपस्टिकने तिचा लूक पूर्ण केला होता. या लूकमध्ये ती अतिशय सुंदर दिसत होती..आलिया भट्ट आणि विकी कौशल हे दोघेही लवकरच संजय लीला भन्साळी यांच्या लव्ह अँड वॉर या आगामी चित्रपटात एकत्र झळकणार आहेत. या चित्रपटात अभिनेता रणबीर कपूरदेखील महत्त्वाच्या भूमिकेत दिसणार आहे. त्यामुळे या तिघांना एकाच चित्रपटात पाहण्यासाठी चाहते उत्सुक आहेत. . ममता कुलकर्णीचा पुन्हा ग्लॅमरस अंदाज पाहिलात का? ९०च्या गाण्यांवर धरला ठेका, Viral Video.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.