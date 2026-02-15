'My Baby Bomma...' जॅकलीनला तुरुंगातून कथित बॉयफ्रेंडने दिलं हेलीकॉप्टर गिफ्ट? लव्ह लेटरमध्ये लिहलं असं काही...

अभिनेत्री जॅकलिन फर्नांडिस ही बॉलिवूडमधील प्रसिद्ध अभिनेत्री आहे. ती अभिनयासह तिच्या खासगी आयुष्यामुळे चर्चेत असते. दरम्यान अशातच आता जॅकलिनची वेगळ्याच कारणामुळे चर्चा होताना पहायला मिळतेय. माहितीनुसार अभिनेत्रीच्या कथित बॉयफ्रेंडनं तुरुंगातून तिच्यासाठी भेटवस्तू पाठवली आहे. प्रायव्हेट जेटसह एक मोठं लव्हलेटर सुद्धा पाठवण्यात आलं आहे. .२०० कोटी रुपयांच्या मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणी तुरुंगात असलेल्या सुकेश चंद्रशेखर यांचं जॅकलिनसोबत नाव जोडलं आहे. त्याने जॅकलिनला प्रायव्हेट जेटसह एक खास पत्रसुद्धा पाठवलं आहे. त्यात त्याने 'माय बेबी बोम्मा...' असा जॅकलिनचा उल्लेख केला आहे. तसंच जगातील सगळ्यात भारी व्हॅलेटाईन जॅकलिन असल्याचं सुकेश म्हणालाय. .सुकेशने पत्रात म्हटलय की, 'माय बेबी बोम्मा जॅकलिन, संपुर्ण जग व्हॅलेंटाईन साजरा करत आहे. पण मी तुझ्याशिवाय अपूर्ण आहे. मला आता इतकं वाईट वाटतय की, मी ते शब्दात व्यक्त करु शकत नाही. माझ्या हृदयाचा प्रत्येक ठोका फक्त तुझी आठवण करुन देतो. माझ्या प्रत्येक श्वासावर तुझं नाव कोरलेलं आहे.'.सुकेशनं पुढे लिहलं की, 'तुरुंगातील या भिंती मला तुझ्यापासून दूर ठेवतात. मला इथं तुझी प्रचंड आठवण येत राहते. मला तुला माझ्याजवळ घेयचंय, आणि कानात गोड बोलायचं आहे. कारण मला तु प्रचंड आवडते तुला माझ्यामुळे कायद्याच्या कचाट्यात अडकावं लागलं त्यासाठी मी माफी देखील मागतो.'.दरम्यान सुकेशनं जॅकलिनला एअरबस-एच सीरीजचं हेलिकॉप्टर भेट म्हणून दिलय. भेटवस्तूबद्दल बोलताना सुकेश म्हणाला की, 'मी तुझ्यासाठी एक खास भेट पाठवली आहे. मी तुझ्यासाठी ते खास तयार केलंय कारण तु राणी आहेस. हे हेलिकॉप्टर मी तुझ्यासाठी खास डिझाईन करुन घेतलं आहे. या हेलिकॉप्टरवर तुझं नाव JF लिहलं आहे.' सध्या सगळीकडे जॅकलिकच्या गिफ्टची आणि लव्ह लेटरची चर्चा होताना पहायला मिळतेय..बॉलिवूडमध्ये साध्या घरगुती आहाराची क्रेझ; फिट राहण्यासाठी अभिनेत्रींचा मराठमोळ्या पदार्थांकडे कल.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.