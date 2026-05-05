'येड लागलं प्रेमाचं' फेम अभिनेता दिसणार ‘आनंदी’ मालिकेत, साकारणार महत्त्वपूर्ण भूमिका

AMAR JADHAV TO PLAY 'ABHAY' IN ANANDI: अमर जाधव याने याआधी विविध भूमिकांमधून प्रेक्षकांचं मनोरंजन केलं. 'कारण गुन्ह्याला माफी नाही' या मालिकेतील त्याने कावेबाज-खलनायकीची 'गौरव सारडा'ची भूमिका साकारली. तसंच 'आप्पी आमची कलेक्टर'मधील साधा-भोळा 'अनिल सर'हे पात्र विशेष प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरलं. .तसंच त्याचं 'येड लागलं प्रेमाचं'मधील 'प्रशांत दाजी' या भूमिकेवर प्रेक्षकांनी अक्षरशः प्रेमाचा वर्षाव केला. याशिवाय 'धर्मवीर २' सिनेमामध्येही त्याने भूमिका साकारली होती. तसंच आता तो दिग्दर्शक रोहित शेट्टी यांच्या 'राकेश मारिया' या आगामी हिंदी चित्रपटातही ते झळकणार आहेत. याच बरोबर स्टार प्रवाहच्या आनंदी मालिकेत सुद्धा तो पहायला मिळणार आहे. .'आनंदी' मालिकेतील 'अभय' या आपल्या भूमिकेबद्दल बोलताना अमर जाधव म्हणाला की, स्टार प्रवाहसोबत पुन्हा काम करताना मला खूप आनंद आणि उत्साह वाटतो आहे. 'अभय' ही भूमिका प्रेक्षकांना नक्की आवडेल. तो 'वर्क वीथ वर्कशिप' या तत्वावर विश्वास ठेवणारा मुलगा आहे. परंतु त्याच्या याच स्वभावामुळे त्याच्या आयुष्यात अनेक अनपेक्षित घटना घडतात, ज्यामुळे कथेला वेगळी वळणं मिळतय. हे पहायला प्रेक्षकांना नक्की आवडेल..अमर जाधव याने मराठवाड्यातील हिंगोली जिल्ह्यातील साध्या कुटुंबातून पुढे येत त्याने अभिनयाचं करिअर घडवलं. त्यांच्या वडिलांचा व्यवसाय शेतीचा होता. इंजिनिअरिंगचे शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर त्यांनी अभिनय क्षेत्रात करिअर करण्याचा निर्णय घेतला. आपल्या मेहनतीने आणि जिद्दीने सिनेसृष्टीत स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण केली.