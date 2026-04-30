पहिल्यांदाच रंगमंचावर लाईव्ह ट्रेलर ! ‘आमच्या पिढीची गोष्टच वेगळी !’चा हटके प्रयोग

Entertainment News : मराठी रंगभूमीवर सध्या वेगवेगळे प्रयोग पाहायला मिळत असतानाच 'आमच्या पिढीची गोष्टच वेगळी!' हे नाटक आता आणखी एका भन्नाट गोष्टीमुळे चर्चेत आलं आहे. काही दिवसांपूर्वी पोस्टर आणि अनोख्या प्रोमोमधून या नाटकाची घोषणा झाली होती आणि आता या नाटकाचा ट्रेलर थेट रंगमंचावर, लाईव्ह परफॉर्मन्सच्या रूपात सादर केला जाणार आहे..१ मे २०२६ रोजी 'जर तर ची गोष्ट' या लोकप्रिय नाटकाच्या ३५० व्या प्रयोगादरम्यान हा खास लाईव्ह ट्रेलर सादर केला जाणार आहे. एकीकडे 'जर तर ची गोष्ट' हा महत्त्वाचा टप्पा गाठत असताना, त्याच मंचावर दुसऱ्या नव्या नाटकाची झलक प्रेक्षकांना अनुभवायला मिळणार आहे, हीच या नाटकांची खासियत ठरणार आहे. आजवर ट्रेलर म्हणजे स्क्रीनवर पाहायची गोष्ट, असा प्रेक्षकांचा अनुभव आहे. मात्र 'आमच्या पिढीची गोष्टच वेगळी!'चा ट्रेलर थेट कलाकारांच्या जिवंत अभिनयातून, प्रकाशयोजना आणि संगीताच्या साथीने सादर होणार आहे. त्यामुळे प्रेक्षकांना नाटकाची केवळ झलक नाही, तर त्याचा 'फील' प्रत्यक्ष अनुभवता येणार आहे..हे नाटक एका कुटुंबातील तीन वेगवेगळ्या पिढ्यांमधील नातेसंबंध, विचारसरणी आणि बदलत्या जीवनशैलीतील संघर्ष हलक्याफुलक्या आणि रिलेटेबल पद्धतीने मांडणार आहे. त्यामुळे प्रत्येक वयोगटातील प्रेक्षकांना हे नाटक आपलंसं वाटेल, असा विश्वास निर्मात्यांना आहे..सोनल प्रॉडक्शन्सकडून नेहमीच मार्केटिंगमध्ये नवनवीन प्रयोग केले जातात. 'दादा एक गुड न्यूज आहे'पासून त्यांनी प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचण्याचे वेगळे मार्ग वापरले आहेत. त्याच परंपरेतून 'आमच्या पिढीची गोष्टच वेगळी!'चा लाईव्ह ट्रेलर हा एक नवा प्रयत्न म्हणून पाहिला जात आहे..निर्माते नंदू कदम म्हणतात, ''प्रेक्षकांना नवीन काहीतरी पाहायचं असतं. आमचा कायम हट्ट असतो की, पारंपरिक चौकटीच्या बाहेर जाऊन प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न करावा. माध्यमांचा वेगवेगळ्या प्रकारे वापर केला पाहिजे. फक्त पारंपरिक मार्केटिंग करून चालणार नाही. त्यातूनच ही कल्पना सुचली. या लाईव्ह ट्रेलरमधून आम्ही प्रेक्षकांना नाटकाची एक झलक दाखवणार आहोत. ती झलक त्यांना आवडली, तर ते नक्कीच नाटक पाहायला येतील, अशी आम्हाला खात्री आहे.''.सोनल प्रॉडक्शन्स निर्मित आणि प्रिया बापट सादर करत असलेल्या या नाटकात सुनील बर्वे, हर्षदा खानविलकर, अक्षर कोठारी, शर्मिला राजाराम शिंदे, शंतनू ठवळी आणि वैष्णवी आंबवणे यांची दमदार फळी पाहायला मिळणार आहे. नाटकाचे लेखन अमोल पाटील यांनी केले असून दिग्दर्शन अद्वैत दादरकर यांनी केलं आहे..लाईव्ह ट्रेलरच्या या अनोख्या प्रयोगामुळे 'आमच्या पिढीची गोष्टच वेगळी!' हे नाटक प्रेक्षकांमध्ये आधीच उत्सुकता निर्माण करण्यात यशस्वी ठरत आहे. आता १ मे रोजी माटुंगा येथील यशवंतराव नाट्यगृह येथे चार वाजता सादर होणाऱ्या या ट्रेलरमध्ये नेमकं काय पाहायला मिळणार, याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागलं आहे.