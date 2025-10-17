अमीषा पटेलला ज्याच्यासोबत 'वन नाईट स्टँड' करायचं होतं त्याचं झालं ब्रेकअप, आता अभिनेता चौथ्या लग्नाच्या तयारीत

Bollywood News: अभिनेत्री अमिषा पटेल वयाच्या 50 व्या वर्षी देखील अविवाहित आहे. अजुनही तिने लग्न केलेलं नाही. परंतु काही दिवसापूर्वी तिने एका पॉडकास्टमध्ये बोलताना बऱ्याच गोष्टी शेअर केल्या. यावेळी तिने तिच्या क्रशबद्दल सुद्धा सांगितलं. तिने त्यांच्यासोबत एकदातरी 'वन नाईट स्टँड' करण्याची इच्छा व्यक्त केली. दरम्यान आता त्याचं अभिनेत्याचं ब्रेकअप झालं असून तो आता चौथ्या लग्नाच्या तयारीत आहे. .तो अभिनेता म्हणजे 63 वर्षीय हॉलिवूड अभिनेता टॉम क्रुझ. त्याचं त्याच्यापेक्षा वयाने 26 वर्ष लहान असणाऱ्या अॅना डी आर्माससोबत ब्रेकअप झालं आहे. दोघेही वेगळे झाले आहे. दोघांनीही अधिकृतपणे माहिती देत त्यांचं नातं संपवलं आहे. सुपरहिट हिरो टॉम क्रुझ आणि अॅना डी आर्मास यांनी 9 महिने एकत्र वेळ घातल्यानंतर वेगळं होण्याचा निर्णय घेतला आहे..फेब्रुवारीमध्ये टॉम आणि अॅना हे एकत्र आले होते. त्यांनी सोशल मीडियावर त्यांच्या नात्याबद्दल अधिकृतपण सांगितलं होतं. परंतु आता त्यांच्या नात्यात स्पार्क नाही हे त्यांच्या लक्षात आलं. त्यानंतर त्या दोघांनी चांगल्या संबंधामधून एकमेकांपासून वेगळे होण्याचा निर्णय घेतला..टॉम क्रुझ यांच्या जवळच्या व्यक्तीने द सन या वृत्तवाहिनीला दिलेल्या माहितीनुसार 'टॉम आणि अॅना यांनी खुप चांगला वेळ एकत्र घालवला आहे. परंतु त्यांचं आता ब्रेकअप झालं आहे. तरीही ते चांगले मित्र म्हणून राहणार आहे. परंतु आता ते एकमेकांपासून वेगळे झाले आहेत.' हे सगळं असलं तरी टॉम क्रुझबाबतची ही बातमी ऐकताच चाहत्यांना धक्का बसला आहे. त्यांच्या लग्नाच्या बातम्या येत असताना त्यांचं ब्रेकअप होणं हे अनेक चाहत्यांसाठी आश्चर्यकारक आहे. सध्या सोशल मीडियावर त्या दोघांच्या ब्रेकअपबाबत चर्चा होतेय. .'वाचायलाही लाज वाटते!' झरीन खानचा सोशल मीडियावरील अश्लील कमेंट्सवर संताप, म्हणाली...''हे काय घाणेरड्या? '.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.