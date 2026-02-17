अमीषा पटेलला अटक होणार? 10 वर्षांपूर्वी घेतलेल्या पैशावरुन अजामीनपात्र वॉरंट, नक्की काय आहे प्रकरण?

चेक बाऊन्सच्या प्रकरणी राजपाल यादवला अटक करण्यात आली होती. आता त्याला जामीन मिळाला आहे. तर दुसरीकडे बॉलीवूड अभिनेत्री अमीषा पटेल हिच्या विरोधात अजामीनपात्र वॉरंट दाखल झालय. १० वर्षापूर्वीच्या पैशाच्या व्यवहाराप्रकरणी तिच्याविरोधात अजामीनपात्र वॉरंट दाखल करण्यात आलय. नक्की काय आहे प्रकरण ते जाणून घेऊया....नवभारत टाईम्सने दिलेल्या वृत्तानुसार, '१० वर्षांपूर्वी अमीषा पटेलच्या विरोधात वॉरंट दाखल झालं होतं. मुरादाबाद इथल्या एका कार्यक्रमात सादरीकरण न केल्याप्रकरणी तिच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. दरम्यान याचप्रकरणी आता १६ फेब्रुवारी रोजी कोर्टाकडून अमीषा पटेलच्या विरोधात अजामीनपात्र वॉरंट दाखल करण्यात आलय.'.नक्की काय घडलेलं?माहितीनुसार, कोर्टाकडून दिलेल्या तारखेला उपस्थित न राहिल्यामुळे अमिषा पटेल हिला समन्स देण्यात आलाय. आता अमिषाला कोर्टाने नवीन तारिख देत हजर राहण्याचे आदेश देखील दिलं आहे. 2017 मध्ये मुरादाबाद कोर्टात अमिषा पटेलविरोधात एक तक्रार दाखल करण्यात आली होती. ज्यात लिहलं होतं की, अमीषा पटेलनं 2017 मध्ये एका लग्नात सादरीकरण करण्याचे 11 लाख रुपये घेतले होते. परंतु इतके पैसे घेतल्यानंतरही अभिनेत्रीनं सादरीकरण केलं नाही..जेव्हा अमीषाला ११ लाख रुपये देण्यात आले. तेव्हा ती सादरीकरण न करताच दिल्लीहून मुंबईला परतली. ती सादरीकरणासाठी पोहचली तेव्हा तिथं तिने आणखी २ लाखांची मागणी केली. इव्हेंट कंपनीनं पैसे देण्यास नकार दिल्याने ती कार्यक्रम न करताच मुंबईला परतली. त्यामुळे वैतागून इव्हेंट कंपनी चालक पवन वर्मा यांनी तिच्याविरोधात तक्रार दाखल केलीय. .सुजलेला चेहरा, वाढलेलं वजन आणि दाढी... राजकुमार रावला नक्की काय झालय? Viral Video.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.