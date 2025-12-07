'I Love Your All' जया बच्चन यांच्या वादग्रस्त कमेंटवर अमीषा पटेलचा टोला, म्हणाली...

अभिनेत्री अमिषा पटेल नेहमी चाहत्यांमध्ये लोकप्रिय आहे. एक काळ असा होता जेव्हा फक्त आणि फक्त अमिषाची चर्चा असायची. अमिषा नेहमीच तिच्या साधेपणामुळे ओळखली जाते. अलीकडेच एका कार्यक्रमादरम्यान तिची पापाराझीसोबत झालेली बातचीत सोशल मीडियावर होत आहे. यामुळे प्रेक्षक पुन्हा एकदा अमिषाच्या स्वभावाची प्रशंसा करत आहेत.एका पुरस्कार सोहळ्यामध्ये अमिषा पटेल रेड कार्पेटवर पोहोचली, त्या वेळी काही पापाराझींनी तिला विचारले की "जया बच्चन यांनी पापाराझीबद्दल केलेल्या विधानावर तुम्ही काय सांगाल?" यावर अमिषा म्हणाली, 'प्रत्येकाला आपले मत मांडण्याचा अधिकार आहे, पण माझं तुम्हा सगळ्यांवर खूप प्रेम आहे. तुम्ही खूप मेहनत करत आहात, खूपच भारी!' . या तिच्या व्हिडिओनंतर अमिषाचं आदरपूर्वक उत्तर ऐकून अनेकांनी तिचं कौतुक केलं. चाहत्यांनी सोशल मीडियावर प्रतिक्रिया देताना नेहमीसारखीच प्रेमळ', 'एलिगेंट आणि टॅलेंटेड' अशा प्रतिक्रिया दिल्या. काही काळापूर्वी जया बच्चन यांनी पापाराझीबद्दल टीका केली होती. त्यानंतर पापाराझींनी बच्चन कुटुंबाला बायकॉट करण्याचा निर्णय घेतला..जया बच्चन यांचं काय होतं प्रकरण?जया बच्चन यांनी एका मुलाखतीमध्ये बोलताना म्हटलं की, 'पापाराझीसोबत माझं नातं फार वाईट आहेत. मला ते अजिबात आवडत नाही. कसल्यातरी पॅन्ट घालून कमेंट पास करत राहतात. त्यांच्याबद्दल मला काहीच वाटत नाही. एखाद्याची प्रायव्हसी खराब करण्याचा प्रयत्न करतात' असं त्यांनी मुलाखतीत म्हटलं होतं. त्यानंतर त्यांना प्रचंड ट्रोल करण्यात आलं. .आईच्या निखळ प्रेमाची भावना व्यक्त करणारे ‘उत्तर’मधील ‘असेन मी’ गाणे प्रेक्षकांच्या भेटीला .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.