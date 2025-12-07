Premier

'I Love Your All' जया बच्चन यांच्या वादग्रस्त कमेंटवर अमीषा पटेलचा टोला, म्हणाली...

Ameesha Patel’s Polite Reply to Jaya Bachchan Controversy Goes Viral: अमीषा पटेल तिच्या साधेपणामुळे नेहमीच चाहत्यांची लाडकी राहिली आहे. अलीकडेच एका पुरस्कार सोहळ्यात पापाराझींनी जया बच्चन यांच्या वादग्रस्त विधानाबद्दल विचारले असता, अमीषाने प्रेमळ आणि आदरयुक्त प्रतिक्रिया दिली.
Ameesha Patel’s Polite Reply to Jaya Bachchan Controversy

Ameesha Patel’s Polite Reply to Jaya Bachchan Controversy

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

अभिनेत्री अमिषा पटेल नेहमी चाहत्यांमध्ये लोकप्रिय आहे. एक काळ असा होता जेव्हा फक्त आणि फक्त अमिषाची चर्चा असायची. अमिषा नेहमीच तिच्या साधेपणामुळे ओळखली जाते. अलीकडेच एका कार्यक्रमादरम्यान तिची पापाराझीसोबत झालेली बातचीत सोशल मीडियावर होत आहे. यामुळे प्रेक्षक पुन्हा एकदा अमिषाच्या स्वभावाची प्रशंसा करत आहेत

Loading content, please wait...
Jaya Bachchan
bollywood
viral
actress
bollywood actress
Entertainment news
viral video
bollywod actor

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com