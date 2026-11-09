या बाथरूममध्ये अंघोळीला कधी येऊ? सिद्धार्थ मितालीच्या नव्या घराला पाहून लोकप्रिय अभिनेत्याची भन्नाट कमेंट; रिप्लाय देत म्हणाला

आपल्या अभिनयाने प्रेक्षकांच्या मनात आणि सिनेसृष्टीत स्वतःचं वेगळं स्थान निर्माण करणारा लोकप्रिय अभिनेता सिद्धार्थ चांदेकर आणि अभिनेत्री मिताली मयेकर सध्या सोशल मीडियावर चर्चेत आहेत. त्याचं कारण म्हणजे त्यांचं नवं घर. सिद्धार्थ आणि मिताली कायमच त्यांचे हटके फोटो चाहत्यांसोबत शेअर करत असतात. आताही त्यांनी त्यांच्या नव्या घराचे फोटो चाहत्यांसोबत शेअर केलेत. हे फोटो पाहून नेटकऱ्याना आपलंही घर असंच असावं असं वाटू लागलंय. या घराचं इंटेरिअर पाहून सगळेच घराच्या प्रेमात पडलेत. त्यात एका मराठी अभिनेत्याने या घरासाठी भन्नाट कमेंट केलीये. .सिद्धार्थ आणि मिताली यांनी काही दिवसापूर्वी एका घराच्या दरवाज्याचा फोटो शेअर केला होता. आता त्यांनी त्यांच्या घराचे फोटो शेअर केलेत, सिद्धार्थ आणि मिताली यांनी आजवर तीन घरं बदलली. पहिल्या घरात ते २०१७ पासून ते २०१९ पर्यंत राहिले. दुसऱ्या घरात ते २०१९ ते २०२२ पर्यंत राहिले. तर तिसऱ्या घरात २०२२ पासून ते २०२६ पर्यंत राहिले. या नव्या घरात या तीनही घरांचे फोटो आहेत. हे फोटो शेअर करत त्याने लिहिले, “काठावर बसून पोहणं शिकता येत नाही, हे आम्हाला प्रत्येक घराने शिकवलं. कधी हात पाय मारायला उशीर झाला, कधी गटांगळ्या खाल्ल्या, पण तरंगत राहिलो. आता नीट जमू लागलंय.” शेवटी त्याने असंही लिहिलं की आमचं मुंबईतलं हे नवीन तळं उद्या दाखवतो. .मिताली आणि सिद्धार्थ यांचं हे नवं घर खूपच सुंदर आहे. द टेराकोटा हाउस असं या घराबद्दल त्यांनी म्हटलंय. “हेच गोकुळ न् हीच माझी पंढरी.”असं त्यांनी लिहिलं आहे . यावर अभिनेता अमेय वाघने मजेशीर कमेंट केली आहे. त्याने लिहिले, 'या बाथरूममध्ये अंघोळीला कधी येऊ?' त्यावर सिद्धार्थने लिहिले, 'मी कॉफी करतो, तू अंघोळ करून घे.' स्पृहा जोशी, प्रियदर्शिनी इंदलकर, नेहा पेंडसे, अनघा अतुल या कलाकारांनीदेखील यावर कमेंट करत घराचं कौतुक केलं आहे. .बाहेरून कठोर वाटणारा हा माणूस माझ्या लेकीला ... सुनील शेंडे यांच्या सुनेची भावुक पोस्ट; म्हणते- सासरे म्हणून... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.