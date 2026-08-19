अमित भानुशाली मालिका सोडतोय? ‘ठरलं तर मग’मध्ये मोठा ट्विस्ट; नवा प्रोमो पाहून प्रेक्षकांना पडला प्रश्न; म्हणाले

छोट्या पडद्यावरील मालिकांमध्ये काहीही घडलं तरी प्रेक्षकांना त्याचा धक्का बसतो. गेल्या काही काळात अनेक नवीन मालिका प्रेक्षकांच्या भेटीला आल्यात. तर काही मालिकांमधून कलाकारांची एक्झिट झालीये. आता स्टार प्रवाहच्या टॉपच्या मालिकेतही काही उलथापालथ होणार असल्याचं बोललं जातंय. टीआरपीमध्ये गेली तीन वर्ष टॉपला असणाऱ्या 'ठरलं तर मग' मालिकेत आता मोठा ट्विस्ट येणार आहे. मालिकेच्या नुकत्याच समोर आलेल्या प्रोमोवरून मालिकेचा मुख्य नायक म्हणजे अर्जुन सुभेदार आता मालिका सोडून जाणार का असा प्रश्न विचारला जातोय. असं काय आहे त्या प्रोमोमध्ये?.'ठरलं तर मग' मालिकेत प्रियाने जेलमध्ये असूनही श्वेताला सुभेदारांच्या घरात राहायला पाठवलंय. ती घरातली सगळी माहिती प्रियाला आणि महीपतला देतेय. अशातच आता प्रिया महीपत आणि श्वेता तिघेच मिळून मोठा प्लॅन बनवणार आहेत. पुरावा शोधणाऱ्या अर्जुनवर जीवघेणा हल्ला करण्यात येणार आहे. अर्जुनला प्रचंड मारहाण केल्याचं प्रोमोमध्ये पाहायला मिळत आहे. दुसरीकडे सायली घरी देवांची पूजा करतेय. मात्र अर्जुनवर वार होतो आणि खाली पडतो. शेवटी तो बायको असं म्हणतो आणि डोळे मिटतो. तर इकडे सायलीच्या हातून कुंकू खाली पडतं. हा प्रोमो सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय. .हा प्रोमो पाहून प्रेक्षकांना निरनिराळे प्रश्न पडलेत. आता अर्जुन मारणार आहे का असा प्रश्न प्रेक्षकांना पडलाय. चाहत्यांनी कमेंट्समध्ये, 'अर्जुनला काही व्हायला नको..तो सुखरुप असायला हवा', 'अमितने मालिका सोडली का?', 'कृपया अर्जुनला काही होऊ देऊ नका आणि सायली-अर्जुनला एकत्रच दाखवा नाहीतर कोणीच हा कार्यक्रम बघणार नाही', 'अमित सोडतोय का?' अशा प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. आता मालिकेचा मुख्य हिरो असल्याने अमित एक्झिट घेईल अशी शक्यता फार कमी आहे. तो बरा होऊन पुन्हा येऊ शकतो. मात्र आता पुढे काय घडणार हे मालिकेच्या पुढच्या भागातच कळेल. .स्वामिंग पूल, हिरवीगार झाडं... वंदना गुप्तेंच्या अलिबागमधल्या बंगल्याची खास झलक; नाटकाच्या टीमचं केलं जंगी स्वागत.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.