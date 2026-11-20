'ठरलं तर मग' मालिकेतून घराघरात पोहोचलेला लोकप्रिय अभिनेता अमित भानुशाली म्हणजेच प्रेक्षकांचा लाडका अर्जुन सगळ्यांचा आवडता आहे. त्याने आपल्या अभिनयाने प्रेक्षकांची मनं जिंकली आहेत. सध्या अर्जुन सोशल मीडियावर चर्चेत आहे. कलाकार अनेकदा चाहत्यांशी जोडलेले राहण्यासाठी इंस्टाग्रामवर अनेक रील शेअर करताना दिसतात. स्वतःच्या आयुष्यातील काही खास घटना आणि फोटो शेअर करताना दिसतात. अमितदेखील त्याचे फोटो आणि व्हिडिओ चाहत्यांसोबत शेअर करत असतो. मात्र यावेळेस अमित त्याच्या पत्नी आणि मुलामुळे चर्चेत आहे. अमितच्या पत्नीने मुलासोबतचा एक सुंदर असा रील शेअर केलाय जो पाहून नेटकरी खुश झालेत. .अमितच्या खऱ्या आयुष्यातील पत्नीचं नाव श्रद्धा आहे. ती देखील तिच्या अकाऊंटवर अनेक फोटो आणि व्हिडिओ शेअर करत असते. तर त्याच्या मुलाचं नाव ह्रीदान आहे. आता श्रद्धाने मुलासोबतचा एक रील शेअर केलाय. हा रील 'सब प्यार मोहोब्बत झूट... शूट...' या गाण्यावर आहे. जेव्हा श्रद्धा शूट बोलते तेव्हा ह्रीदान गोळी लागल्याचं नाटक करत बेडवर पडतो. त्याचा हा सगळं प्रकार पाहून अमित सुरुवातीला चकीत होतो आणि नंतर हसू लागतो. त्याचे एक्सप्रेशन पाहून सगळ्यांनाच हसू आलंय. पत्नी आणि मुलाने बनवलेल्या या रीलमध्ये अमितचे एक्सप्रेशन नेटकाऱ्यांना चांगलेच आवडले आहेत. .अनेक नेटकऱ्यांनी आपण तर छोट्या मुलाऐवजी मोठ्याला म्हणजेच अमितला पाहत असल्याचं म्हटलं आहे. तर चिमुकल्या ह्रीदानचं आईच्या इशाऱ्यावर नाचणंदेखील अनेकांना आवडलं आहे. त्यांचा हा रील सध्या जोरदार व्हायरल होतोय. .शरद पवार मुख्यमंत्री असताना 'झपाटलेला' चित्रपटावेळी काय घडलं होतं? महेश कोठारेंनी सांगितला वर्षांपूर्वीचा किस्सा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.