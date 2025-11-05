पिंम्पल्स असलेली हिरोईन आम्ही का पाहायची... शिवानीला झालेल्या ट्रोलिंगवर अमित म्हणतो- तिच्या चेहऱ्यावर लिच लावले...

छोट्या पडद्यावरील लोकप्रिय अभिनेत्री शिवानी नाईक 'अप्पी आमची कलेक्टर' या मालिकेतून घराघरात पोहोचली. आताही 'अप्पी आमची कलेक्टर' नाव घेतलं की डोळ्यासमोर शिवानी उभी राहते. तिने मालिकेत आयपीएस ‘अपर्णा सुरेश माने’ ही भूमिका साकारली होती. या भूमिकेने प्रेक्षकांची मनं जिंकली. काही दिवसांपूर्वीच शिवानीचा साखरपुडा पार पडला. या साखरपुड्याला अनेक कलाकार देखील उपस्थित होते. ती अभिनेता अमित रेखी याच्यासोबत लवकरच लग्नबंधनात अडकणार आहे. नुकतीच या जोडीने इट्स मज्जाला मुलाखत दिली. यात त्यांनी शिवानीला झालेल्या ट्रोलिंगबद्दल मोकळेपणाने भाष्य केलंय. .शिवानी 'अप्पी आमची कलेक्टर' मालिकेत काम करत असताना तिच्या चेहऱ्यावर अनेक पिंपल्स आले होते. त्यामुळे अनेकांनी तिला ट्रोल केलं होतं. यादरम्यान इतरांनी काही बोलण्यापेक्षा स्वतः शिवानी मजबूत राहिली होती. आता इट्स मज्जाला दिलेल्या मुलाखतीत अमित त्या प्रसांगाबद्दल सांगताना म्हणाला, 'मुळात त्यावेळेस ती स्वत: खूप स्ट्रॉंग होती. तिला पाठबळ द्यायला तिचे आणि माझे आई-वडील आम्ही सगळे होतोच. तिला तेव्हा ट्रोल केलं जायचं, पिंम्पल्स असलेली हिरोईन आम्ही का पाहायची. पण,तिने मला तेव्हा देखील एक गोष्ट सांगितलं होती, हेच लोकं पुढे माझ्यावर खूप प्रेम करतील. असं सकारात्मक राहणं हे खूप महत्त्वाचं आहे.'.तो पुढे म्हणाला, 'आपण त्या माणसाला पाठिंबा देऊ पण मेन्टली काय करणार, समोरच्या माणसाचे विचार आपण बदलू शकत नाही.त्या काळात शिवानीने तिचे विचार कणखर बनवले. वेळी तिची श्वेता शिंदेंनी थेरिपी देखील केली होती. तिच्या चेहऱ्यावर लिच लावले होते. तिला पंचकर्मा करायचे होते.मला आजही शिवानी त्या हॉस्पिटलच्या कपड्यांमधील लूक आठवतो. त्याचं असं म्हणणं होतं की शिवानीला जर त्रास होतोय तर आपण ट्रिटमेन्ट करुया. त्यांनी मग तिची ती ट्रिटमेन्ट प्लॅन केली होती. ही ट्रिटमेन्ट फार त्रासदायक होती, असंही शिवानीने सांगितलं. .शिवानीचा होणारा नवरा अमितदेखील लोकप्रिय कलाकार आहे. त्याने ‘भाग्य दिले तू मला’, ‘आई आणि बाबा रिटायर होत आहेत’, ‘पिंगा गं पोरी पिंगा’ या मालिकांमध्ये काम केलं आहे. .शिवानीच्या घरी मागणी घालायला गेलेल्या अमितसमोर सासरेबुवांनी ठेवलेल्या 'या' अटी; घडलेला मोठा ड्रामा, म्हणाला- मला तर... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.