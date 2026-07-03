बापरे! अमिताभ बच्चन यांच्या घरात शिरलं पावसाचं पाणी; कोट्यवधींचे बंगलेही पावसापुढे हतबल, अजय देवगणच्या घराचीही तीच अवस्था

MUMBAI MONSOON VIRAL VIDEO: मुंबईत मुसळधार पावसामुळे जनजीवन विस्कळीत झालय. अनेक भागात पाणी साचल्याचं पहायला मिळतय. यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना नाहक त्रास सहन करावा लागतोय. दरम्यान आता पावसाचा बॉलिवूड सेलिब्रिटींना सुद्धा फटका बसलेलं पहायला मिळतय. अमिताभ बच्चन तसंच अजय देवगण यांच्या कोट्यवधींच्या घरात सुद्धा पावसाचं पाणी शिरलेलं पहायला मिळतय. सध्या सोशल मीडियावर त्यांच्या घराचा व्हिडिओ व्हायरल होतोय..एका सोशल मिडिया इन्फ्लुएन्सरने मुसळधार पावसादरम्यान अमिताभ बच्चन यांच्या 'जनक' बंगल्याजवळील व्हिडिओ शेअर केलाय. या व्हिडिओमध्ये बंगल्याच्या परिसरात टाचेपर्यंत पाणी साचल्याचं पहायला मिळतय. काही ठिकाणी पावसाचं पाणी बंगल्याच्या आवारात शिरल्याचही दिसतय. .व्हिडिओमध्ये इन्फ्लुएन्सर म्हणतो की, 'अमिताभ बच्चन यांचं घरीही पाण्यानं वेढलंय. इतक्या मोठ्या किमतीची मालमत्ता असली तरी मुंबईच्या मुसळधार पावसापासून वाचणं अवघड आहे.' तर दुसरीकडे अजय देवगणच्या शिवशक्ती बंगल्याला सुद्धा पावसाचा फटका बसलेलं पहायवला मिळतय. त्याच्या बंगल्याबाहेर सगळीकडे पाणी साचलेलं पहायला मिळतय..त्यामुळे सोशल मीडियावर दोन्ही सेलिब्रिटींच्या घरातील फोटो व्हायरल होत असून सेलिब्रिटींच्या घरांची अशी अवस्था असेल तर सामान्य नागरिकांची काय परिस्थिती असेल? असा प्रश्न उपस्थित केला जातोय. .विकी कौशलचं कतरिनावर भारी प्रेम, पावसातला फोटो पोस्ट करत म्हणाला...'पाऊस आणि तू...'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.