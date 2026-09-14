जया बच्चन तयार होईपर्यंत बिग बी काय करतात? KBCमध्ये अमिताभ बच्चन यांनी सांगितला मजेशीर किस्सा, म्हणाले...'आमच्या फॅमेली ग्रुपवर मी...'

AMITABH BACHCHAN REVEALS HOW HE GETS JAYA BACHCHAN READY ON TIME: बॉलिवूडचा महानायक अमिताभ बच्चन यांचा मोठा चाहतावर्ग आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून ते केसीबीमध्ये सूत्रसंचलन करताय. दरम्यान अशातच त्यांनी येणाऱ्या भागात पत्नी जया बच्चन यांच्यासोबतचा एक मजेशीर किस्सा शेअर केलाय. त्यांचा किस्सा ऐकून प्रेक्षकांसह स्पर्धकाला सुद्धा हसू अनावर झालं..नुकत्याच शेअर केलेल्या एका प्रोमोमध्ये स्पर्धकाने अमिताभ बच्चन यांना विचारलं की, एखाद्या कार्यक्रमाला जायचं असेल आणि जया बच्चन यांना तयार व्हायला वेळ असेल तेव्हा तुम्ही काय करता? या प्रश्नाचं उत्तर अमिताभ यांनी अत्यंत मजेशीर पद्धतीनं दिलय. .अमिताभ म्हणाले, 'एखाद्या लग्नाला आम्हाला जर संध्याकाळी ६ वाजता जायचं असेल तर मी जया यांना लग्नाची वेळ ५ सांगतो. त्यामुळे त्या आधीपासूनच तायरीला लागतात आणि आम्ही वेळेत कार्यक्रमस्थळी पोहोचतो.' त्यांचं हे उत्तर ऐकून स्पर्धकांसह प्रेक्षकांना सुद्धा हसू आलं. .याआधी देखील बिग बींनी जया बच्चन यांच्या स्वभावाबद्दल सांगितलं होतं. घरी उशीरा आल्यावर त्यांची काय प्रतिक्रिया असते? यावर ते बोलले होते. ते म्हणाले, 'कामामुळे कधी उशीरा होणार असेल तर आधी मी फॅमिली ग्रुपवर मॅसेज करुन माहिती देतो. 'माझी वाट पाहू नका तुम्ही जेवन करून घ्या.' पण कधी सांगायचं विसरलं तर जया मला 'कुठे होता? आधी का सांगितलं नाही?' असा जाब विचारतात. अशा वेळी त्या जेवून झोपी जातात.' असं अमिताभ म्हणाले. .दरम्यान अमिताभ आणि जया बच्चन यांची पहिली भेट १९७१ मध्ये गुड्डी या सिनेमाच्या सेटवर झाली होती. त्यानंतर दोघांनी १९७३ मध्ये लग्न केलं. आता त्यांच्या लग्नाला अनेक वर्षे झाली असली तरी नात्यातील असे छोटे-छोटे किस्से आजही चाहत्यांचं लक्ष वेधून घेतात..“रुबाब आहे!” कोकणच्या निसर्गात रमली ‘सनई चौघडे’ फेम शर्वरी; म्हणाली...“मी जवळजवळ स्वर्गात…”.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.