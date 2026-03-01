15,78,00,00,000 इतकी आहे अमिताभ यांच्याकडे संपत्ती, आलिशान घर, महागड्या गाड्या आणि बरच काही...

FROM FILMS TO INVESTMENTS: बॉलिवूडमधील प्रसिद्ध अभिनेते अमिताभ बच्चन यांनी सिनेसृष्टीत स्वत:ची ओळख निर्माण केलीय. दोस्ताना, शान, राम बलराम, नसीब, लावारिस, शोले सारख्या सिनेमामध्ये त्यांनी आपल्या अभिनयाची छाप पाडलीय. अशातच सध्या ते कौन बनेगा करोडपती सीझनमुळे चर्चेत आहे. .बिजनेस टुडेच्या रिपोर्टनुसार, अमिताभ बच्चन आणि जया बच्चन यांची एकूण संपत्ती 15,78,00,00,000 इतकी आहे. जया यांचा मुख्य इनकम ही सिनेमा, खासदार असल्याने त्याच्या वेतन स्वरुपात येते. तर अमिताभ यांचं सिनेमा, व्याज, प्लॉट हे सगळं मिळून मोठं उत्पन्न आहे. .किती कोटींची आहे संपत्ती?माहितीनुसार अमिताभ बच्चन यांच्याकडे फक्त एकट्याची 273.24 कोटींची संपत्ती आहे. तर जया बच्चन यांची 1.6 कोटी रुपयांची संपत्ती आहे. दोघांचं उत्पन्न, संपत्ती, सगळं काही मिळून 15,78,00,00,000 म्हणजेच 1 हजार 578 कोटींची संपत्ती आहे. माहितीनुसार आता त्यांच्या संपत्तीत अजून वाढ झाली आहे. .एकापेक्षा एक महागड्या गाड्याअमिताभ यांच्याकडे एकापेक्षा एक महागड्या गाड्या आहे. अमिताभ यांच्याकडे जवळपास १६ गाड्या आहे. तसंच रेंज रोवर, लेक्स एलएक्स 570, टोयोटा लैंड क्रुजर, मर्सिडीज यासाऱख्या अनेक गाड्या त्यांच्याकडे आहेत. .14,50,00,000 रुपये ! अभिषेक बच्चनची लक्झरी अपार्टमेंट विकून बक्कळ कमाई ; सिनेमे अपयशी पण बिझनेसमध्ये यश.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.