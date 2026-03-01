Premier

15,78,00,00,000 इतकी आहे अमिताभ यांच्याकडे संपत्ती, आलिशान घर, महागड्या गाड्या आणि बरच काही...

AMITABH BACHCHAN’S NET WORTH REVEALED: बॉलिवूडचे महानायक अमिताभ बच्चन आणि जया बच्चन यांची एकूण संपत्ती तब्बल १५७८ कोटी रुपये असल्याची माहिती समोर आली आहे. सिनेमा, गुंतवणूक, व्याज आणि मालमत्ता यांमधून त्यांची मोठी कमाई होते.
AMITABH BACHCHAN’S NET WORTH

AMITABH BACHCHAN’S NET WORTH

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

FROM FILMS TO INVESTMENTS: बॉलिवूडमधील प्रसिद्ध अभिनेते अमिताभ बच्चन यांनी सिनेसृष्टीत स्वत:ची ओळख निर्माण केलीय. दोस्ताना, शान, राम बलराम, नसीब, लावारिस, शोले सारख्या सिनेमामध्ये त्यांनी आपल्या अभिनयाची छाप पाडलीय. अशातच सध्या ते कौन बनेगा करोडपती सीझनमुळे चर्चेत आहे.

Loading content, please wait...
bollywood
Entertainment news
Amitabh Bacchan
bollywod actor
Amitabh Bachchan
Net worth

Related Stories

No stories found.