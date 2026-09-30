Amitabh Bachchan : अमिताभ बच्चन सेटवर घसरून पडले, गुडघ्याला दुखापत; उभं राहता येईना, नेमकं काय घडलं?

‘कौन बनेगा करोडपती 18’च्या चित्रीकरणादरम्यान महानायक अमिताभ बच्चन घसरल्याने त्यांच्या डाव्या गुडघ्याला दुखापत झाली आहे. शोच्या ताज्या भागात अमिताभ बच्चन यांनी स्वतः याबाबत माहिती दिली. दुखापतीमुळे नेहमीप्रमाणे उभे राहून मोनोलॉग सादर करण्याऐवजी यावेळी त्यांना बसूनच तो सादर करावा लागला..चित्रीकरणादरम्यान घडली घटना अमिताभ बच्चन अनेकदा ‘कौन बनेगा करोडपती’च्या मंचावर धावत प्रवेश करतात आणि त्यानंतर उभे राहून प्रेक्षकांशी संवाद साधतात. मात्र, ताज्या भागात त्यांच्या प्रवेशानंतर ते बसलेले दिसले. यामागील कारण त्यांनी स्वतः स्पष्ट केले. .अमिताभ बच्चन यांनी सांगितले की, ते सहसा उभे राहूनच आपले मोनोलॉग सादर करतात. मात्र, आदल्या दिवशी चित्रीकरण सुरू असताना ते घसरले आणि त्यांच्या गुडघ्याला दुखापत झाली. ही दुखापत डाव्या गुडघ्याला झाली असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. त्याचबरोबर दुखापत फार गंभीर नसल्याचे त्यांनी सांगितले..बसून सादर करणार मोनोलॉगदुखापतीनंतर उभे राहण्यास अडचण येत असल्याने अमिताभ बच्चन यांनी मोनोलॉग बसूनच सादर करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, स्पर्धकांचे सूत्रसंचालन करण्यासाठी आवश्यक तेव्हा ते उभे राहणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यांच्या दुखापतीची माहिती मिळाल्यानंतर कार्यक्रमातील प्रेक्षकांनी अमिताभ बच्चन यांच्या लवकर बरे होण्यासाठी प्रार्थना केली.दरम्यान, अमिताभ बच्चन यांनी अलीकडेच आपल्या ब्लॉगमध्ये मुलासोबतच्या नात्याबद्दलही लिहिले होते. वडील आणि मुलगा एकाच मंचावर बसलेले असले तरी त्यांची मते वेगळी असू शकतात, मात्र दोघांचे ध्येय एकच असते, असे त्यांनी नमूद केले..‘सारेगमप’चं शूटिंग संपवून ट्रेनने घरी निघाले, अन् पहिले पीरियड्स आले'; श्रेया घोषाल आठवण सांगत म्हणाली, 'वडिलांनी पॅड आणलं आणि..'.अमिताभ बच्चन यांच्या आगामी प्रकल्पांमध्ये वाढवयाच्या ८३व्या वर्षीही अमिताभ बच्चन विविध प्रकल्पांमध्ये सक्रिय आहेत. ते लवकरच रिभू दासगुप्ता दिग्दर्शित ‘सेक्शन 84’ या कोर्टरूम ड्रामामध्ये दिसणार आहेत. या चित्रपटात डायना पेंटी, निम्रत कौर आणि अभिषेक बॅनर्जी यांच्या प्रमुख भूमिका आहेत. सध्या हा चित्रपट पोस्ट-प्रॉडक्शनच्या टप्प्यात आहे..याशिवाय अमिताभ बच्चन ‘कल्की 2898 एडी’च्या पुढील भागात अश्वत्थामाची भूमिका साकारताना दिसणार आहेत. या चित्रपटाच्या पहिल्या भागातही त्यांनी अश्वत्थामाची भूमिका केली होती. पहिल्या भागात प्रभास, दीपिका पदुकोण आणि कमल हासन यांच्याही प्रमुख भूमिका होत्या. मात्र, दीपिका पदुकोण दुसऱ्या भागात दिसणार नाहीत. याशिवाय अमिताभ बच्चन ‘आँखे 2’ या चित्रपटातही दिसणार आहेत..'एकाने रक्ताने पत्र लिहून भेटायला आला अन्...' रेणूका शहाणे यांनी सांगितला चाहत्याचा किस्सा, म्हणाल्या...‘हम आपके हैं कौन सिनेमानंतर.’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.