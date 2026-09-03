बाबो! अमिताभ बच्चन आणि सैफ अली खान एकमेकांचे नातेवाईक, केबीसीमध्ये खुलासा करत बिग बी म्हणाले...'करिनाने...'

AMITABH BACHCHAN SAIF ALI KHAN KAREENA KAPOOR FAMILY CONNECTION: बिग बी अमिताभ यांनी केबीसीच्या शोमध्ये एक धक्कादायक खुलासा केलाय. बच्चन आणि पतौडी कुटुंब एकमेकांचे नातेवाईक असल्याचं त्यांनी म्हटलय. प्रियदर्शन दिग्दर्शित 'हैवान' या सिनेमाच्या प्रमोशनसाठी अक्षय कुमार आणि सैफ अली खान यांनी 'कौन बनेगा करोडपती'च्या शोमध्ये हजेरी लावली होती. यावेळी बच्चन यांनी सैफला 'आपण नातेवाईक आहोत' असं सांगितलं. त्यांच्या बोलण्यानंतर अक्षय कुमारसह सैफ सुद्धा अवाक झाला. .भारतीय सिनेसृष्टीत कपूर, बच्चन, खान यासारखी अनेक नावाजलेली कुटुंबे आहेत. विशेष म्हणजे, अनेक कुटुंबाचे लग्न जुळल्याने नाते अधिक घट्ट झालय. पंरतु अमिताभ बच्चन यांनी सैफसोबत असलेल्या नात्याचा खुलासा केल्याने खुद्द सैफ सुद्धा आश्चर्यचकित झाला होता. .अमिताभ बच्चन म्हणाले की, 'हे खूप कमी लोकांना माहिती आहे. पण सैफ माझा नातेवाईक आहे.' हे ऐकताच अक्षय आणि सैफ आश्चर्यचकित झाले. तेव्हा पुढे अमिताभ म्हणाले, 'राज कपूर यांची मुलगी रितू कपूर यांचा मुलगा निखिल नंदाचं माझी मुलगी श्वेतासोबत लग्न झालय. करीना कपूर ही राज कपूर यांचे चिरंजीव रणदीर कपूर यांची मुलगी आहे. त्यामुळे करिना आणि निखिल नंदा भावंड आहेत. त्यात करिनानं सैफसोबत लग्न केल्यानं त्याचं माझ्याशीही नातं आहे.'.यावर अमिताभ यांनी गमतीत सैफला विचारलं की, 'मला आता सांगा, मी करीनाला काय म्हणावं? आणि करीना मला काय म्हणेल?' त्यावर सैफने सुद्धा गंमतीत उत्तर दिलं. तो म्हणाला, 'मी देवाचे आभार मानतो, कारण बरं झालं हा केबीसीमधला प्रश्न नव्हता.' हे ऐकताच उपस्थित असलेले सगळे हसू लागले. .मुळशी पॅटर्नमुळे मुलांना नोकरी मिळेना, लग्नही जुळेना? मुळशीकरांचा संताप; चित्रपटाचं नाव बदलण्याची मागणी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.