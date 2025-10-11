रेखा- जया नव्हे, ही होती बिग बींची पहिली गर्लफ्रेंड, पाहताच झालेले वेडे; मात्र मित्राचं ऐकून तिलाच वाऱ्यावर सोडलं

बॉलिवूड अभिनेते अमिताभ बच्चन यांची वेगळी ओळख करून देण्याची गरज नाही. आज ११ ऑक्टोबर रोजी त्यांचा वाढदिवस आहे. ते ८३ वर्षाचे झालेत. छोट्या मुलांपासून म्हाताऱ्या माणसांपर्यंत कोट्यवधी लोक त्यांचे चाहते आहेत. इतकं वय झालेलं असूनही त्यांचा काम करण्याचा उत्साह मुळीच कमी झालेला नाही. आजही ते अनेक चित्रपटात काम करतात. स्टंट सीन करतात,डान्स करतात. 'कौन बनेगा करोडपती' हा कार्यक्रम आजही ते तितक्याच उत्साहाने होस्ट करतायत. त्यांनी जया यांच्यासोबत लग्न केलं असलं तरी त्यांचं नाव रेखा यांच्यासोबतही जोडलं गेलं. आजही त्यांच्या प्रेमाच्या चर्चा होतात. मात्र असं असलं तरी अमिताभ यांचं पहिलं प्रेम कुणीतरी दुसरीच व्यक्ती होती. .अमिताभ यांचं वैयक्तिक आयुष्य कायम चाहत्यांमध्ये चर्चेत राहिलं. तर चित्रपटांमध्ये त्यांची आणि रेखा यांची जोडी आजही प्रेक्षकांना भावते. मात्र त्यांच्या पहिल्या प्रेमाबद्दल फार कमी जणांना ठाऊक आहे. एका मुलाखतीत ज्येष्ठ पत्रकार आणि चित्रपट उद्योगातील तज्ज्ञ हनीफ झवेरी यांनी अमिताभ यांच्या पहिल्या प्रेयसीबद्दल धक्कादायक खुलासा केला होता. तेव्हा अमिताभ अभिनय क्षेत्रात काम करत नव्हते. हनीफ झवेरी एका मुलाखतीत म्हणालेले, 'अमिताभ बच्चन यांचं पहिलं अफेअर कोलकात्यात एका कंपनीत काम करत असताना सुरू झालं होतं. त्यावेळी त्याला कदाचित 250-300 रुपये मिळायचे. त्यावेळी माया नावाची एक मुलगी त्याच्या आयुष्यात होती.' .ते पुढे म्हणाले, 'माया ब्रिटिश एअरवेजमध्ये काम करत होती. अमिताभ तिच्यावर खूप प्रेम करायचे आणि तीही अमिताभवर खूप प्रेम करायची. ते एकमेकांना भेटायचे. मात्र जेव्हा अमिताभ आपल्या अभिनयाच्या स्वप्नांना साकार करण्यासाठी मुंबईत आले तेव्हा त्यांच्या नात्यात अनेक संकटं आली. जेव्हा अमिताभ बच्चन मुंबईत आले तेव्हा ते त्यांच्या आई तेजी बच्चन यांच्या जवळच्या मैत्रिणीच्या बंगल्यात राहिले होते. माया त्यांना भेटायला तिथे जात असे. अमिताभला भीती होती की त्यांच्या आईला मायाबद्दल समजेल. या कारणास्तव, अमिताभने ते घर सोडण्याचा निर्णय घेतला.'.पुढे हनीफ म्हणाले, 'त्यावेळी अमिताभ बच्चन. महमूद अलीचा भाऊ अन्वर अलीच्या “सात हिंदुस्तानी’ चित्रपटात काम करत होते. त्याने त्याची समस्या अन्वर अली यांना सांगितली. यानंतर, अन्वर अलीने त्याला महमूदच्या घरी राहण्यासाठी जागा दिली. माया आणि अमिताभ यांचे नाते चांगले होते, पण त्यांचे नाते फार काळ टिकले नाही. त्यावेळी अमिताभ खूप लाजाळू होते आणि माया खूप धाडसी होती. तसेच अनवर अली यांनीच अमिताभ यांना मायापासून वेगळे होण्याचा सल्ला दिला होता.'.अन्वर अमिताभ यांना म्हणाले की मायाचा स्वभाव खूप वेगळा आहे. ती कधीही बच्चन कुटुंबात फिट बसू शकणार नाही. जेव्हा अमिताभ यांना देखील तसंच वाटलं तेव्हा त्यांनी मायाला स्वतःपासून लांब करायला सुरुवात केली. माया मात्र त्यांना भेटायला कोलकाताहून मुंबईत यायची. मात्र अमिताभ यांनी हळूहळू मायापासून स्वतःला दूर केलं आणि अखेर दोघांचं ब्रेकअप झालं.' .छातीत दुखल्यासारखं वाटलं... 'नवरी मिळे हिटलरला' बंद होणार ऐकून सुन्न झालेली वल्लरी, म्हणाली- मी रडतच... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.