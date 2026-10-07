गरब्यासाठी अमृता फडणवीस यांचं नवं गाणं भेटीला ! 'मारी महिसागर'वर मिसेस मुख्यमंत्र्यांनी केल्या भन्नाट स्टेप्स

गणपती गेल्यानंतर सगळेच आता नवरात्रीच्या तयारीला लागलेत. देवींच्या आगमनासाठी सारा संसार सज्ज झालाय. संपूर्ण देशभरात हा उत्सव मोठ्या श्रद्धेने साजरा केला जातो. अनेक ठिकाणी दांडिया आणि गरबाचं आयोजन केलं जातं. नवरात्रीनिमित्त अनेक नवनवीन गाणी प्रेक्षकांच्या भेटीला येत असतात. मात्र यावेळेस प्रेक्षकांसाठी खास सरप्राइज आहे. मिसेस मुख्यमंत्री अमृता फडणवीस यांनी नवरात्रीनिमित्त नवीन गाणं प्रदर्शित केलंय. 'मारी महिसागर' असं या गाण्याचं नाव असून सध्या हे गाणं सोशल मीडियावर ट्रेंडिंग आहे. .सगळेच ११ तारखेची आतुरतेने वाट पाहत आहेत. गरबा करण्यासाठी उत्सुक मंडळी आता नवीन गाण्यांच्या शोधात असतात. त्या यादीत अमृता यांचं हे नवीन गाणं येईल. 'मारी महिसागर' हे अमृता यांचं गाणं गुजराती आहे. गाण्याचे बोल गुजराती आणि हिंदी आहेत. तर या गाण्यामध्ये अमृता स्वतः नृत्य करताना दिसत आहेत. त्यांचा एक वेगळाच अन्दाज या गाण्यात पाहायला मिळतोय. शक्ती हसिजा यांनी हे गाणं लिहिलं असून त्याचं दिग्दर्शनही केलं आहे. अमृता यांच्या युट्यूब चॅनेलवर हे गाणं प्रदर्शित करण्यात आलंय. अमृता या गाण्यात खास डान्स स्टेप्स करताना दिसतायत. अवघ्या काही तासात या गाण्याला लाखो व्ह्यूज मिळालेत. .नवरात्रौत्सवानिमित्त त्यांनी गायलेलं हे गुजराती गाणंही प्रेक्षकांची मनं जिंकत आहे. यापूर्वी त्यांनी मराठी, हिंदी, बंजारा, पंजाबी, संस्कृत भाषेतील गाणी गायली आहेत. आता त्यांचं हे गाणंही प्रेक्षकांना वेड लावतंय. या गाण्याबद्दल अमृता फडणवीस म्हणाल्या, "आजवर अनेक नवरात्री इव्हेंटला मला बोलवलं गेलं. पण, गरबा खेळण्याची संधी मला कधीच मिळाली नाही. त्यामुळे या गाण्यानिमित्त जेव्हा ही संधी माझ्याकडे आली तेव्हा मी खूपच उत्सुक होते. हे गाणं शूट होण्याआधी मी दुर्गा मातेचा आशीर्वाद घेतला आणि मला वेगळीच ऊर्जा जाणवली". .आजारी पडल्यावर सोनाली बेंद्रे खाते सीकेपी पद्धतीचा हा खास पदार्थ; शुटिंगमुळे दमल्यावर हॉटेलवाल्यांनाही लावते कामाला .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.