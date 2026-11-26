मराठी चित्रपटसृष्टीतील अभिनेत्री केवळ अभिनयापुरत्याच मर्यादित राहिलेल्या नाहीत, तर व्यवसायाच्या क्षेत्रातही आपली वेगळी ओळख निर्माण करत आहेत. याचं एक उदाहरण म्हणजे अभिनेत्री अमृता खानविलकर. अभिनय आणि नृत्याच्या जोरावर लोकप्रिय झालेल्या अमृताने आता स्वतःचा साड्यांचा ब्रँड सुरू केला आहे. विशेष म्हणजे, तिच्या या ब्रँडमधील मराठमोळ्या साड्यांना आता बॉलिवूडमधील लोकप्रिय अभिनेत्रींचीही पसंती मिळताना दिसतेय. माधुरी दीक्षितपासून श्रद्धा कपूरपर्यंत अनेक अभिनेत्री अमृताच्या ब्रँडमधील साड्या परिधान करत आहेत. त्यामुळे ‘अमूल्य बाय अमृता’ या ब्रँडची सध्या चांगलीच चर्चा सुरू आहे. .अमृताच्या या ब्रँडमुळे पारंपरिक पैठणी, नऊवारी आणि मराठमोळ्या साड्यांना बॉलिवूडमध्ये एक नवी ओळख मिळत आहे. धकधक गर्ल माधुरी दीक्षितनेही अमृताच्या ब्रँडमधील नऊवारी साडी नेसली आहे. तर अभिनेत्री श्रद्धा कपूरच्या आगामी ‘ईठा’ चित्रपटासाठीही ‘अमूल्य बाय अमृता’ या ब्रँडची निवड करण्यात आली आहे. या चित्रपटात श्रद्धा मराठमोळ्या साजात दिसणार असून तिच्यासाठी अमृताच्या ब्रँडमधील साड्या निवडण्यात आल्या आहेत. “अमुल्य बाय अमृता” हा अमृताचा ब्रँड ईठा या सिनेमासाठी ऑफिशल साडी ब्रॅंड ठरला आहे. मराठी अभिनेत्रीच्या ब्रँडला हिंदी चित्रपटसृष्टीत मिळणारी ही पसंती निश्चितच अभिमानाची बाब आहे. .अमृताच्या साड्यांची किंमत किती?अमृताच्या साड्यांची चर्चा होत असताना या साड्यांच्या किमती नेमक्या किती आहेत, असा प्रश्नही अनेकांना पडला असेल. ‘अमूल्य बाय अमृता’च्या अधिकृत वेबसाइटवरील उपलब्ध कलेक्शननुसार, साड्यांच्या किमती साधारण ५,९९९ रुपयांपासून सुरू होतात आणि ३६,७०० रुपयांपर्यंत जातात. उदाहरणार्थ, ‘सागरिका’ ही साडी सध्या ५,९९९ रुपयांना उपलब्ध आहे. ‘रंजना’ आणि ‘प्रकृती’ या साड्यांच्या सध्या दर्शवलेल्या ऑफरच्या किमती ७,४९९ रुपये आहेत. तर ‘केसरी पैठणी’ची किंमत २१,१०० रुपये, ‘आकाशी’ हँडलूम पैठणीची किंमत २४,८०० रुपये आणि काही येवला पैठण्यांची किंमत २९,१०० रुपये आहे. त्यामुळे या ब्रँडमध्ये साध्या साड्यांपासून प्रीमियम पैठण्यांपर्यंत विविध पर्याय पाहायला मिळतात. तर अमूल्यच्या नऊवारी साड्यांची किंमत १४ हजार पासून सुरू होतेय. ती पुढे २० ते २५ हजारांपर्यंत जाऊ शकते..अमृताने आपल्या वाढदिवसानिमित्त सोशल मीडियावर एक खास पोस्ट शेअर करत या ब्रँडमागची भावना व्यक्त केली होती. तिच्या मते, अभिनयाच्या प्रवासात वेगवेगळ्या भूमिका साकारताना साड्या आणि पारंपरिक लुक्स यांनीही तिच्या व्यक्तिमत्त्वाला एक वेगळी ओळख मिळवून दिली. याच साड्यांबद्दलच्या प्रेमातून ‘अमूल्य बाय अमृता’ या ब्रँडची सुरुवात झाली. पैठणी आणि नऊवारी ही केवळ नेसण्याची वस्तू नसून महाराष्ट्राची परंपरा, संस्कृती आणि स्त्रियांच्या अभिमानाचं प्रतीक आहे, अशी भावना अमृताने व्यक्त केली आहे. ही परंपरा नव्या पिढीपर्यंत पोहोचवण्यासोबतच मराठमोळ्या साड्यांना देश-विदेशात ओळख मिळवून देण्याचं तिचं स्वप्न आहे..बरोबर उत्तर देऊनही मराठमोळ्या भूषण ठाकरेला नाही मिळाले ७ कोटी; काय होतं कारण, 'हा' होता KBC चा शेवटचा प्रश्न .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.