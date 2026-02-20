"बिग बॉसमध्ये मी एकतर कुणाला तरी मारेन किंवा..." चंद्रमुखी फेम अमृताने शो बद्दल मांडलं मत

Marathi Entertainment News : सध्या बिग बॉस मराठी सीझन 6ची चर्चा सगळीकडे सुरु आहे. टोळी आणि काटा या दोन ग्रुपची जुगलबंदी सगळ्यांना आवडली. त्यातच आता सगळेजण वाट पाहत आहेत ते घरातील नव्या वाईल्ड कार्ड एंट्रीची. बिग बॉस मराठीच्या घरात राखी सावंतनंतर कोण प्रवेश करणार हे जाणून घेण्यासाठी प्रेक्षक उत्सुक आहेत. त्यातच आता अभिनेत्री अमृता खानविलकरने बिग बॉसमध्ये जाण्याबाबत केलेलं वक्तव्य चर्चेत आलं आहे. .अमृताने फिल्मीज्ञान चॅनेलला मुलाखत दिली. यावेळी तिला बिग बॉसमध्ये जाणार का असा प्रश्न विचारण्यात आला. यावेळी तिने दिलेलं उत्तर चर्चेत आलं आहे. .अमृता म्हणाली की,"मी इतर सगळे रिअलिटी शो केले आहेत पण माझ्या घरातून या शोमध्ये जाण्यासाठी नकार आहे. त्यांना असं वाटतं की मी जर बिग बॉस मध्ये गेले तर एकतर कोणाला तरी मारेन किंवा मार खाऊन तरी येईन. "."मी कोणाकडून मार तर खाऊन घेणार नाही. पण मला हे करायचं नाही. आपल्या काही गोष्टी या पडद्यामागेच चांगल्या असतात" असं ती पुढे म्हणाली..दरम्यान अमृता नुकतीच नेटफ्लिक्सच्या तस्करी वेबसिरीज मधून प्रेक्षकांच्या भेटीस आली. याशिवाय तिचा लग्नपंचमी नाटक सुरु आहे. स्वप्नील जोशी बरोबर ती या नाटकामध्ये काम करत आहे. .महाभारतात मुख्य भूमिका साकारणारे हे दोन कलाकार होते सख्खे भाऊ; एकाने भीष्माला मारलं तर दुसरा कपटी खलनायक .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.