'वाजले की बारा' गाण्यासाठी अमृता खानविलकरला किती मिळालेलं मानधन? अभिनेत्रीने स्वतः सांगितला आकडा

'२००९ साली आलेल्या 'नटरंग' या चित्रपटाने प्रेक्षकांना मोहिनी घातली होती. रवी जाधव यांच्या गाजलेल्या चित्रपटांपैकी हा एक चित्रपट आहे. या चित्रपटातील गाण्यांनी तर प्रेक्षकांना वेड लावलेलं. यात अभिनेता अतुल कुलकर्णी आणि अभिनेत्री सोनाली कुलकर्णी मुख्य भूमिकेत होते. या चित्रपटातील गाणी संगीतकार अजय अतुल यांनी संगीतबद्ध केलेली. ही गाणी प्रचंड गाजली. त्यातलं 'मला जाऊद्या ना घरी आता वाजले की बारा' हे गाणं प्रचंड हिट ठरलं. आजही प्रत्येक कार्यक्रमात हे गाणं वाजतं. मात्र या गाण्यासाठी अमृता खानविलकरला किती पैसे मिळाले होते हे तुम्हाला ठाऊक आहे का? आता नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत तिने हा खुलासा केलाय. .अमृताने नुकतीच 'व्हरायटी इंडिया'ला मुलाखत दिली. यात अमृताला तिच्या शूटिंगच्या अनुभवाबद्दल आणि मंधानाबद्दल विचारण्यात आलं. याबद्दल बोलताना अमृता म्हणाली, 'आम्ही हे गाणं दोन रात्रीत शूट केलं होतं. हे गाणं तू करशील का? असं विचारण्यासाठी मला रात्री दहा वाजता फोन आला होता आणि मी सुद्धा त्यांना 'हो' म्हटलं होतं. मला या गाण्यासाठी तेव्हा ३० हजार रुपये मानधन मिळालं होतं.' .मानधन कमी आणि लोकप्रियता जास्त ती पुढे म्हणाली, 'एक गोष्ट मी आवर्जून सांगेन, या गाण्यामुळे माझं आयुष्य पूर्णपणे बदललं. मी अशा ठिकाणीही परफॉर्म केलं आहे, जिथे वीज नव्हती, तरीही लोक फक्त हा डान्स पाहण्यासाठी गर्दी करायचे. अगदी १० दिवसांपूर्वी 'Nucleya' च्या कॉन्सर्टमध्येही हे गाणं वाजलं, यावरूनच त्याची जागतिक क्रेझ लक्षात येते. १० हजार लोकांसमोर मी याच गाण्यामुळे परफॉर्म करू शकले.'.अमृता म्हणाली, 'मी कोणतीही प्रोफेशनल ट्रेंड डान्सर नाहीये. मी नेहमी माझ्या दिग्दर्शकाचं आणि कोरिओग्राफरचं ऐकते. अनेक लोक विचारतात तुझी एनर्जी कमाल आहे, ती कधीच कमी होत नाही. माझी डान्समधील एनर्जी ही सर्व देवाची कृपा आणि त्याचं वरदान आहे.'