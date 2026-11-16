वर्गात बसून अमृता खानविलकरने दिली खास परीक्षा; पण कोणती? प्राजक्ता माळी कमेंट करत म्हणाली...

मराठी सिनेसृष्टीतील प्रसिद्ध अभिनेत्री अमृता खानविलकर हिचा मोठा चाहतावर्ग आहे. सोशल मीडियाच्या माध्यमातून ती नेहमीच चाहत्यांच्या संपर्कात राहत असते. आपले दैनंदिन अपडेट्स ती चाहत्यांना देत असते. अशातच आता अमृताने तिच्या इन्स्टाग्राम अकाऊंटवर एक व्हिडिओ शेअर केलाय. या व्हिडिओमध्ये ती वर्गात बसून परीक्षा देताना पहायला मिळतेय. तिच्या या व्हिडिओवर प्राजक्ता माळीनं हटके कमेंट सुद्धा केली आहे. पण अमृताने नक्की कशाची परीक्षा दिली जाणून घेऊया....अमृताने कथक या नृत्यप्रकाराशी संबंधीत लेखी परीक्षा दिली आहे. तिने परीक्षा देतानाचा व्हिडिओ शेअर करत कॅप्शनमध्ये लिहलं की, 'मला खरंच स्वत:चा अभिमान वाटावा असा तो दिवस आहे. माझ्या कथकची लेखी परीक्षा. हा प्रवास माझ्या मनाच्या खूप जवळ आहे. मी स्वत:लाच वचन दिलं होतं, परंतु मी कोणती घाई केली नाही ना, कोणती अट घातली. फक्त एक एक पाऊल टाकत आज इथपर्य़ंत पोहचले. आता मी सहकाऱ्यांसोबत बेंचवर बसली आहे. सीट क्रमांक, हॉल तिकीट आणि खिडकीजवळची जागा आणि महत्त्वाचं पेपरमधील प्रश्नांची उत्तरं लिहणं हा अनुभव खरंच खूप भारी होता.' अशी खास पोस्ट लिहित अमृताने चाहत्यांना कोणती परीक्षा दिली याबाबत माहिती दिली आहे. .दरम्यान सध्या सोशल मीडियावर अमृताची पोस्ट व्हायरल होत असून अनेकांनी त्याच्या कलेचं कौतूक केलय. प्राजक्ता माळीनं सुद्धा खास कमेंट म्हटलं की, 'ओह..माय माय... welcome to the leagus' आणि पुढे ती असंही म्हणाली की, 'कसा गेला पेपर' . सध्या सोशल मीडियावर अमृताचं कौतूक होताना पहायला मिळतय. अभिनेत्री होऊनही परीक्षा देणं सोडलं नाही म्हणत चाहते तिच्या स्वभावाचं कौतूक करताय..विकेंडची कमाल! 'रामायण' सिनेमाची बॉक्स ऑफिसवर बक्कळ कमाई, तब्बल 'इतक्या' हजार कोटींचा टप्पा पार.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.