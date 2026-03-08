अमृता खानविलकरने चाहत्यांना दिली गुडन्यूज! सुरु केला नवीन प्रवास, चाहत्यांना दिल 'खास' सप्राईज

AMRUTA KHANVILKAR TURNS ENTREPRENEUR: अभिनेत्री अमृता खानविलकर हिने तिच्या करिअरमध्ये अनेक मालिका, सिनेमामध्ये काम केलय. तसंच नाटकामध्ये सुद्धा तिने आपली कला दाखवून दिलीय. तस्करी आणि स्पेस जेन या वेब सीरिजमध्ये देखील तिने आपला हटके अभिनय केलाय. दरम्यान अशातच आता अभिनय, निर्माती असलेल्या अमृताने चाहत्यांना गुड न्युज देत चाहत्यांना खास सप्राईज दिलंय. .अभिनेत्री म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या अमृताने आता उद्योजक म्हणून नवं पाऊल टाकलंय. तिने स्वत:चा साडीचा नवीन ब्रँड सुरु केला आहे. 'अमुल्य' असं तिच्या ब्रँडचं नाव आहे. तिने चाहत्यांसोबत तिच्या साड्याचे आणि बँडचे फोटो शेअर केलेत. महिला दिनाचं औचित्य साधत तिने चाहत्यांसोबत आनंदाची बातमी शेअर केलीय. तसंच यावेळी तिने तिच्या सोशल मीडयावर चाहत्यांना तिची एक छान गोष्ट सुद्धा शेअर केली आहे. .अमृताने साड्यांशी असलेला वैयक्तिक संबंध आणि त्यांच्या सोबतच तिचं भावनिक नातं एका व्हिडिओच्या माध्यमातून चाहत्यांसोबत शेअर केलं आहे. नवीन ब्रँडबद्दल बोलताना अमृता म्हणाली की, 'हा केवळ फॅशन ब्रँड तयार करण्याचा प्रयत्न नसून साड्यांमध्ये दडलेल्या भावनिक मूल्याचा सन्मान आहे. माझ्यासाठी साडी कधीच फक्त एक कपडा नव्हता ती भावना, आठवणी आणि ओळख होती. लहानपणापासून मी बायकांना साडीत दिसणारी त्यांची सुंदरता पाहत मोठी झालीय. त्यानंतर माझ्याही आयुष्यात साड्याचं महत्त्व निर्माण झालं. हाच विचार हळूहळू ‘अमूल्य’मध्ये रूपांतरित झाला आहे'.पुढे बोलताना अमृता म्हणाली की, 'अमूल्य' या नावाचा अर्थच अनमोल असा आहे. माझ्यासाठी प्रत्येक साडी तशीच असते, कारण तिच्यामागे कथा, कौशल्य आणि भावनिक नातं दडलेल आहे. ब्रँड लॉन्च करण्यापूर्वी मी तिरुपती बालाजीच्या दर्शनाला गेले आणि ही कल्पना अर्पण करून नव्या प्रवासाची सुरुवात केलीय.'दरम्यान तिने उद्योजिका म्हणून सुरू केलेला नवा प्रवास चाहत्यांना प्रचंड आवडला आहे. तिने शेअर केलेल्या पोस्टवर अनेक जण कमेंट्स करत कौतूक करताना पहायला मिळताय. अनेकांनी तिच्यावर शुभेच्छाचा वर्षाव केलाय. .प्रसिद्ध मराठी अभिनेत्रीचा थाटात पार पडला विवाहसोहळा! नवरा आहे राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.