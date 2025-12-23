अमृता खानविलकरची नवी इनिंग! सुरू केला स्वतःचा बिझनेस; कसला व्यवसाय सुरू केला माहितीये?

गेल्या दोन वर्षात अनेक मराठी कलाकारांनी अभिनयसोबतच इतर गोष्टीकडे लक्ष वळवत दुसरा पर्याय म्हणून स्वतःचा बिझनेस सुरू केला. कुणी स्वतःचं हॉटेल काढलं तर कुणी दागिन्यांचा व्यवसाय सुरू केला. कुणी कपड्यांचं दुकान सुरू केलं तर कुणी नेल आर्टचा बिझनेस सुरू केला. आता या कलाकारांच्या यादीत आणखी एका अभिनेत्रीचं नाव जोडलं गेलंय. आपल्या अभिनयाने आणि नृत्याने प्रेक्षकांना वेड लावणारी लोकप्रिय मराठी अभिनेत्री अमृता खानविलकरदेखील आता बिझनेसवूमन झालीये. तिने कसला व्यवसाय सुरू केलाय ठाऊक आहे का? .अमृताने 'चंद्रमुखी' बनून प्रेक्षकांच्या मनावर राज्य केलं. तिने नोव्हेंबर महिन्यात तिच्या ४१व्या वाढदिवसाला एक पोस्ट करत आपण काहीतरी खास घेऊन येणार असल्याचं सांगितलं होतं. अनेकांनी तिचा नवीन चित्रपट येत असल्याचं म्हटलं होतं तर काहींनी तिचा नवा ब्रँड येणार असल्याचं म्हटलेलं. मात्र आता २०२५ला निरोप देताना अमृताने स्वतःचा नवीन बिझनेस सुरू केलाय. अमृता आता बिझनेसवुमन झाली असून तिने स्वत:चा साड्यांचा व्यवसाय सुरू केला आहे. एक व्हिडिओ शेअर करत तिने तिच्या नव्या बिझनेसची घोषणा केलीये. .काय आहे अमृताच्या ब्रँडचं नाव अमृताने शेअर केलेल्या या व्हिडीओमध्ये अमृताच्या कलेक्शनमधील सुंदर साड्या चाहत्यांना पाहायला मिळत आहे. अभिनेत्रीने तिच्या ब्रॅण्डला अमूल्य बाय अमृता असं नाव दिलंय. या पोस्टच्या कॅप्शनमध्ये तिने लिहिलं, 'माझ्या मनातून तुमच्यापर्यंत…काहीतरी अमूल्य येत आहे' तिच्यावर अनेक कलाकारांनी शुभेच्छांचा वर्षाव केलाय. मंजिरी ओक, मधुगंधा कुलकर्णी, आशीष पाटील, स्वप्नील जोशी, सई गोडबोले, सोनाली खरे या कलाकारांनी अभिनेत्रीला तिच्या या नव्या प्रवासासाठी शुभेच्छा दिल्या आहेत..कोण आहे ज्ञानदा रामतीर्थकरचा होणारा नवरा? 'या' क्षेत्रात करतो काम; ६ वर्षांपूर्वीचा फोटो होतोय व्हायरल .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.