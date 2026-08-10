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‘खोटी माहिती शेअर केली तर...’ अभिनेत्री अमृता खानविलकरचा इशारा; बदनामीकारक पोस्टवर थेट कायदेशीर कारवाई करणार

AMRUTA KHANVILKAR LEGAL WARNING OVER ONLINE RUMOURS:अमृता खानविलकरच्या खासगी आयुष्याबाबत खोटी किंवा बदनामीकारक माहिती पसरवल्यास कायदेशीर कारवाईचा इशारा देण्यात आला आहे.
Amruta Khanvilkar

Amruta Khanvilkar Takes Legal Action Against False And Defamatory Posts

esakal

Apurva Kulkarni
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AMRUTA KHANVILKAR TAKES LEGAL STAND AGAINST DEFAMATION: मराठी मनोरंजविश्वातील प्रसिद्ध अभिनेत्री अमृता खानविलकर हिच्याबाबत गेल्या काही दिवसांपासून बरीच चर्चा रंगत होती. दरम्यान आता सोशल मीडिया आणि ऑनलाइन माध्यमांवर बदनामीकारक किंवा खोटी माहिती प्रसारित करणाऱ्यांविरोधात आता कायदेशीर कारवाई केली जाणार आहे. अमृता खानविलकरच्या अधिकृत कायदेशीर टीमकडून यासंदर्भात एक निवेदन जारी करण्यात आलय.

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