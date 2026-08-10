‘खोटी माहिती शेअर केली तर...’ अभिनेत्री अमृता खानविलकरचा इशारा; बदनामीकारक पोस्टवर थेट कायदेशीर कारवाई करणार

AMRUTA KHANVILKAR TAKES LEGAL STAND AGAINST DEFAMATION: मराठी मनोरंजविश्वातील प्रसिद्ध अभिनेत्री अमृता खानविलकर हिच्याबाबत गेल्या काही दिवसांपासून बरीच चर्चा रंगत होती. दरम्यान आता सोशल मीडिया आणि ऑनलाइन माध्यमांवर बदनामीकारक किंवा खोटी माहिती प्रसारित करणाऱ्यांविरोधात आता कायदेशीर कारवाई केली जाणार आहे. अमृता खानविलकरच्या अधिकृत कायदेशीर टीमकडून यासंदर्भात एक निवेदन जारी करण्यात आलय. .या निवेदनात लिहलंय की, '१० ऑगस्टपासून जर अमृता खानविलकर यांच्या वैयक्तिक आयुष्याबाबत असत्य, निराधार आणि बदनामीकर किंवा गोपनीयतेचा भंग करणारा मजकूर ऑनलाइन किंवा सोशल मीडियावर प्रसारित केला तर त्या संबंधित व्यक्तीविरोधात कायदेशीर कारवाई केली जाईल.'.तसंच अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा गैरवापर करून बदनामी, अफवा आणि खोटी माहिती प्रसारित केल्यात किंवा ती शेअर केल्यास संबंधित व्यक्ती किंवा संस्थेविरोधात कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल असं ही तिच्या निवेदनामध्ये म्हणण्यात आलय. हे निवेदन अमृताच्या अधिकृत सोशल मीडियावर हँडलवरून करण्यात आलय..त्यामुळे यापुढे अमृताच्या खासगी आयुष्याबाबत कोणतीही माहिती किंवा अफवा पसरवताना संबंधितांना काळजी घ्यावी लागणार आहे. दरम्यान, या निवेदनामुळे तिच्या वैयक्तिक आयुष्याबाबत सोशल मीडियावर सुरू असलेल्या चर्चांना आळा घालण्याचा प्रयत्न असल्याचं दिसत आहे. . शूटिंगच्या पहिल्या दिवशी मृणाल दुसानिस खूप रडलेली, 'माझिया प्रियाला...' मालिकेबद्दल बोलताना म्हणाली; “ आईकडे पाहत मी रडत होते”.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.