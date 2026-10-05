'सुनो सुनो सेन्योरिटा कहते हैं हम क्या' अमृता खानविलकर, नेहा पेंडसेसह सोनालीचा भन्नाट डान्स, Video Viral

AMRUTA KHANVILKAR NEHA PENDSE SONALI KHARE VIRAL ITALY DANCE VIDEO: सध्या अभिनेत्री अमृता खानविलकर, नेहा पेंडसे आणि सोनाली खरे हे परदेशात सुट्टी एन्जॉय करताय. तिघी मैत्रिणी खास प्लॅन करत ट्रिपचा आनंद लुटताना दिसून येत आहेत. सध्या सोशल मीडियावर त्याचे इटलीतील फोटो व्हिडिओ पहायला मिळत आहेत . अशातच आता या तिघींनी 'जिंदगी ना मिलेगी दोबारा' या सिनेमातील 'सुनो सुनो सेन्योरिटा कहते हैं हम क्या' या गाण्यावर भन्नाट डान्स केला. सध्या सोशल मीडियावर तिघांचा व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. .अमृता खानविलकर हिने तिच्या इन्स्टाग्राम अकाऊंटवर हा व्हिडिओ शेअर केलाय. 'इटलीमधील डोलोमाइट्स' इथल्या निसर्गरम्य वातावरणात त्या तिघी एन्जॉय करत आहे. यावेळी सेनोरिटा या गाण्यावर तिघींनी ठेका धरला. गाण्याचा धून, निसर्ग आणि तिघींचे खुललेले चेहरे यामुळे व्हिडिओ अधिकच भारी वाटतोय. या व्हिडिओमध्ये तिघीही वेस्टर्न आऊटफीट होत्या. .व्हिडिओमध्ये अमृताने ब्लॅक टॉपसोबत डेनिमचा वनपीस घातला होता. तर सोनालीनं पर्पल रंगाचा टॉप आणि डेनिम पॅन्ट घातली होती. तर नेहाने ब्लू टॉप आणि ऑफ व्हाइट पँट त्यावर जॅकेट घातलं होतं. तिघींची स्टायलिश अंदाज प्रेक्षकांना पहायला मिळाला. .अमृताने व्हिडिओ शेअर करत कॅप्शनमध्ये लिहलं की, 'हे जे काही घडलं, यासाठी जिंदगी ना मिलेगी दोबारा या सिनेमाला ब्लेम करा. कारण आमची जिंदगी सुद्धा मिलेगी ना दोबारा सारखी आहे.' दरम्यान त्यांच्या या व्हिडिओवर अनेकांनी कमेंट्स करत त्यांच्या मैत्रीचं कौतूक केलय..‘लग्नाआधी शारीरिक संबंध ठेवणं बरोबर!’ किरण राव यांचं मांडलं स्पष्ट मत; म्हणाल्या....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.