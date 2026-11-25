आज जिच्या अभिनयाची आणि सौंदर्याची चर्चा महाराष्ट्राच्या घराघरांत होते, जिच्या एका झलकसाठी चाहते उत्सुक असतात, त्या अभिनेत्रीला कॉलेजमध्ये मात्र फारसं कोणी विचारत नव्हतं. आज लोकप्रियतेच्या शिखरावर असलेल्या या अभिनेत्रीच्या आयुष्यात असा एक काळ होता, जेव्हा कॉलेजमध्ये तिला कोणी प्रपोज करणं तर दूरच, साधा भावही देत नव्हतं. विशेष म्हणजे, अनेक वर्षांनंतरही तो अनुभव तिच्या लक्षात आहे आणि त्याबद्दलची खंत तिने एका कार्यक्रमात व्यक्त केली. कोण आहे ही अभिनेत्री? ती म्हणजे मराठी मनोरंजनविश्वातील लोकप्रिय चेहरा अमृता खानविलकर..अमृताचं शिक्षण पुण्यात झालं. कॉलेजच्या दिवसांबद्दल बोलताना तिने आपल्या वैयक्तिक आयुष्यातील एक गंमतीशीर आठवण सांगितली. एका कार्यक्रमात तिला कॉलेजमध्ये असताना कुणी प्रपोज केलं होतं का, असा प्रश्न विचारण्यात आला. त्यावर अमृताने दिलेलं उत्तर ऐकून उपस्थितांनाही आश्चर्य वाटलं. कॉलेजमध्ये तिच्या फक्त दोन मैत्रिणी होत्या आणि त्या काळात एकाही मुलाने तिच्याकडे प्रेम व्यक्त केलं नव्हतं. फुलं देऊन प्रपोज करणं किंवा एखाद्याने खास लक्ष देणं, असे अनुभव तिच्या वाट्याला आलेच नाहीत, असं तिने सांगितलं..अमृताने पुढे असंही सांगितलं की, तिच्याप्रमाणेच अनेक अभिनेत्रींना कॉलेजमध्ये असताना कधीच प्रपोज केलं गेलं नसल्याचा अनुभव आहे. त्यामुळे चित्रपटांमध्ये किंवा इतरांच्या आयुष्यात दिसणाऱ्या रोमँटिक कॉलेजच्या आठवणी तिच्या बाबतीत मात्र घडल्या नाहीत. ‘तेव्हा दुर्लक्ष करणाऱ्यांना आता चुकल्यासारखं वाटत असेल!’ कॉलेजमध्ये असताना आपल्याकडे लक्ष न देणाऱ्या मुलांनाही अमृताने मिश्किल टोला लगावला. आज आपली लोकप्रियता पाहून त्यांना पूर्वीची संधी गमावल्याची जाणीव होत असेल, असं ती गंमतीने म्हणाली. याचवेळी तिने स्वतःमधील क्षमता ओळखण्याचा सल्लाही दिला. इतरांनी आपल्यातील गुण ओळखण्याची वाट पाहण्यापेक्षा स्वतःची ताकद आणि क्षमता समजून घेणं अधिक महत्त्वाचं असल्याचं मत तिने व्यक्त केलं..सध्या काय करते अमृता खानविलकर?अमृता खानविलकरने आजवर अनेक मराठी चित्रपट, मालिका आणि नाटकांमधून प्रेक्षकांचं मनोरंजन केलं आहे. ‘चंद्रमुखी’ या चित्रपटातील तिच्या भूमिकेला विशेष लोकप्रियता मिळाली. त्यानंतर ती ‘लग्न पंचमी’ या मराठी नाटकातही दिसली. मात्र, काही प्रयोगांनंतर तिने या नाटकातून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला. सध्या अमृता अभिनयासोबतच व्यवसाय क्षेत्रातही सक्रिय झाली आहे. तिने ‘अमुल्या’ या नावाने स्वतःचा साड्यांचा ब्रँड सुरू केला आहे. विशेष म्हणजे, आगामी ‘ईठा’ या चित्रपटात अभिनेत्री श्रद्धा कपूरने अमृताच्या याच ब्रँडच्या साड्या परिधान केल्याची माहिती आहे. त्यामुळे अभिनयाच्या क्षेत्रासोबतच फॅशन आणि व्यवसायाच्या जगातही अमृता आपली वेगळी ओळख निर्माण करत आहे..३३ वर्षांपूर्वीच्या मालिकेत झळकली होती हिमेश रेशमियाची दुसरी पत्नी; जिच्यासाठी गायकाने मोडला २२ वर्षाचा संसार, आता कशी दिसते? .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.