प्रेम हरवतं... एकीकडे हिमांशूंपासून वेगळं होण्याच्या चर्चा अन दुसरीकडे अमृताच्या पोस्टने वेधलं लक्ष; म्हणते- आपल्याला...

आपल्या अभिनयाने आणि नृत्याने प्रेक्षकांना भुरळ पडणारी लोकप्रिय अभिनेत्री अमृता खानविलकर सध्या सोशल मीडियावर चर्चेत आहे. त्याचं कारण तिचा एखादा चित्रपट नाही तर तिच्या वैयक्तिक आयुष्यात आलेलं वादळ आहे. अमृताच्या घटस्फोटाच्या चर्चांना उधाण आलंय. अमृता आणि तिचा पती हिमांशू मल्होत्रा यांच्यात सारंकाही आलबेल नसल्याचं समजतंय. गेली दीड वर्ष ते दोघे वेगळे राहत असल्याची माहिती त्यांच्या जवळच्या व्यक्तीने दिलीये. त्यामुळे हे दोघे आता घटस्फोट घेणार का असा प्रश्न चाहत्यांना पडलाय. मात्र अशातच अभिनेत्रीच्या एका पोस्टने सगळ्यांचं लक्ष वेधून घेतलंय. .सगळीकडे अमृताच्या घटस्फोटाच्या चर्चा सुरू असताना तिने मात्र इंस्टाग्रामवर एक क्रिप्टीक पोस्ट शेअर केलीये. या पोस्टमध्ये ती लिहिते, 'आपण काय बोललो आणि आपल्याला काय बोलायचं होतं, आपल्याला काय अर्थाने ते सांगायचं होतं आणि आपण ते काय अर्थाने बोललो यातच बऱ्याचदा प्रेम हरवून जातं.' तिच्या प्रेम हरवून जातं यावर अनेकांनी ती घटस्फोटाबद्दल बोलत असावी असा अंदाज लावलाय. मात्र या विषयावर अमृता आणि हिमांशू यांनी कोणतीही अधिकृत घोषणा केलेली नाही. .अमृता आणि हिमांशू यांनी १० वर्ष डेट करून २०२५ मध्ये लग्न केलेलं. पण आता लग्नाच्या 11 वर्षांनंतर अमृता आणि हिमांशू यांच्या घटस्फोटाच्या चर्चा रंगल्या आहेत. हिमांशू बॉलिवूड आणि गुजराती चित्रपटात दिसतो. सोबतच तो टीव्ही इंडस्ट्रीचा लोकप्रिय चेहरा आहे. हिमांशू आणि अमृता यांच्या जवळच्या व्यक्तीने दिलेल्या माहितीनुसार, ते दोघे विभक्त होण्याचा विचार करत आहेत. सध्या दोघे वेगळे राहत आहेत आणि त्यांच्यासाठी काय योग्य आणि काय अयोग्य आहे… हे ठरवण्यासाठी ते वेळ घेत असल्याचं देखील सांगण्यात येत आहे .दोघात तिसरा! अमृता आणि हिमांशूच्या नात्यात 'त्या' व्यक्तीमुळे दुरावा? नेटकऱ्यांनी थेट अभिनेत्याचं नावच घेतलं; कोण आहे तो? .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.