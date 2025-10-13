'कोण होतीस तू काय झालीस तू' फेम अभिनेत्रीने बांधली लग्नगाठ, नवऱ्याचं आहे हास्यजत्रेशी खास कनेक्शन

Amruta Malvadkar: यंदा अनेक सेलिब्रिटी लग्नबंधनात अडकताय. अशातच काही दिवसापूर्वी सारंग साठेनं लग्नाची पोस्ट शेअर केली. तसंच अभिनेत्री एतशा संझगिरीचा सुद्धा अभिनेता निषाद भोईरसोबत साखरपुडा पार पडला. एकामागे एक सिलेब्रिटी लग्न करताना पहायला मिळताय. दरम्यान स्टारप्रवाहवरील कोण होतीस तू काय झालीस तू या मालिकेतील अभिनेत्री नुकतीच लग्नबंधनात अडकली आहे. .कोण होतीस तू काय झालीस तू या मालिकेतील अभिनेत्री अमृता माळवदकर लग्न सोहळ्यातील फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. तिच्या होणाऱ्या नवऱ्याचं हास्यजत्रेशी खास संबंध आहे. त्यांच्या लग्नात अनेक सेलिब्रिटींनी उपस्थिती लावली होती. तिचे लग्नसोहळ्यातील फोटो, व्हिडिओ सध्या चर्चेचा विषय ठरताय. .अमृता माळवदकर हिने विनायक पुरुषोत्तमसोबत लग्न केलं आहे. विनायक महाराष्ट्राची हास्यजत्रा या कार्यक्रमाचा लेखक आहे. त्यांच्या लग्नात स्वानंदी बेर्डे, आकांशा गाडे, निरंजन जोशी, निखिल बनेसह अनेक कलाकार उपस्थित होते. दरम्यान तिच्या लग्नाचे फोटो सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. लग्नात दोघांनीही पारंपारिक लूक परिधान केलेला होता..विनायकने लग्नात ऑफ व्हाइट रंगाचा सदरा घातला होता. तर अमृताने पारंपारिक लूक केला होता. लाल रंगाची साडी, हिरवा चुडा, गळ्यात हार आणि नाकात नथ या लूकमध्ये अमृता फारच सुंदर दिसत होती. दरम्यान दोघांनी नेटकऱ्यांसह सेलिब्रिटींनी कौतूकाचा वर्षाव केलाय. दोघांच्या वर्कफ्रंटबद्दल बोलायचं झालं तर, अमृता आजवर अनेक मालिकांमध्ये पहायला मिळाली. तर विनायकला हास्यजत्रेमुळे एक वेगळी ओळख मिळाली..'हे असला फालतूपणा' जान्हवी जयंतपासून स्वत:ची सुटका करुन घेणार, लक्ष्मी निवासचा प्रोमो पाहून प्रेक्षक म्हणाले...'संपवण्यापेक्षा...'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.