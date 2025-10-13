Premier

'कोण होतीस तू काय झालीस तू' फेम अभिनेत्रीने बांधली लग्नगाठ, नवऱ्याचं आहे हास्यजत्रेशी खास कनेक्शन

Star Pravah Fame Amruta Malvadkar Weds Vinayak Purushottam: स्टार प्रवाह वाहिनीवरील 'कोण होतीस तू काय झालीस तू' फेम अभिनेत्री नुकतीच विवाहबंधनात अडकली आहे. तिचे लग्नातील फोटो सध्या सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहेत
Amruta Malvadkar Weds Vinayak Purushottam

Star Pravah Fame Amruta Malvadkar Weds Vinayak Purushottam

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

Amruta Malvadkar: यंदा अनेक सेलिब्रिटी लग्नबंधनात अडकताय. अशातच काही दिवसापूर्वी सारंग साठेनं लग्नाची पोस्ट शेअर केली. तसंच अभिनेत्री एतशा संझगिरीचा सुद्धा अभिनेता निषाद भोईरसोबत साखरपुडा पार पडला. एकामागे एक सिलेब्रिटी लग्न करताना पहायला मिळताय. दरम्यान स्टारप्रवाहवरील कोण होतीस तू काय झालीस तू या मालिकेतील अभिनेत्री नुकतीच लग्नबंधनात अडकली आहे.

Loading content, please wait...
marriage
Marathi Actress
actress
marriage ceremony
Entertainment news
star pravah

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com