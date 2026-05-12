'आईनेच माझ्या सासूची भूमिका साकारली' गली बॉय सिनेमात माय लेकी झालेल्या सासू-सुना, अमृता सुभाषने खुलासा केला तेव्हा...

Gully Boy ACTRESS Amruta Subhash SHARES FUNNY STORY ABOUT HER REAL MOTHER: मराठीसह हिंदी सिनेसृष्टीत स्वत:ची ओळख निर्माण करणारी अभिनेत्री अमृता सुभाष हिने तिच्या करिअरमध्ये अनेक सुपरहिट सिनेमांमध्ये काम केलय. तिने बॉलिवूडमध्ये सुद्धा आपल्या अभिनयाची छाप पाडली आहे. तिच्या अनेक भूमिका आजही प्रेक्षकांच्या मनात घर करुन आहेत. अमृता सुभाष ही ज्येष्ठ अभिनेत्री ज्योती सुभाष यांची कन्या आहे. त्यांनी आजवर अनेक सिनेमांमधून आपल्या अभिनयाची छाप पाडलीय. .दरम्यान ज्योती सुभाष आणि अमृता सुभाष या मायलेकींनी गली बॉय या सिनेमामध्ये एकत्र काम केलं होतं. या मायलेकींनी पडद्यावर सासू-सुनेची भूमिका साकरली होती. परंतु अनेकांना ज्योती सुभाष या अमृता सुभाषची आई आहेत हे माहित नाही. दरम्यान अशातच आता अमृताने एका मुलाखतीत याबाबत एक किस्सा शेअर केलाय. .अमृता सुभाष हिने ममाराझीला मुलाखत दिली. या मुलाखतीत बोलताना तिने आईसोबत गली बॉयमध्ये काम केल्यानंतरचा एका किस्सा शेअर केलाय. ती म्हणाली की, 'अनेकांना अजून हे माहिती नाही की, ज्योती सुभाष माझी आई आहे. गली बॉयमध्ये माझ्या आईने ऑनस्क्रीन सासूची भूमिका साकारली होती. त्याचा एक मजेशीर किस्सा मी शेअर करते.'.अमृता म्हणाली, 'मी बॉम्ब बेगम्स या सीरिजमध्ये पूजा भट्टसोबत काम केलय. त्यावेळी आम्ही पहिल्यादाच एकत्र भेटलो. तेव्हा ती मला म्हणाली की, 'गली बॉय सिनेमात तुझ्या सासूची भूमिका कोणी साकारली होती. त्या एकदम भारी अभिनेत्री आहेत.' त्यावर मला असं वाटलं की, पूजा माझी मजा घेतीय. परंतु तिने नंतर विचारलं. 'नाही खरंच सांग मला त्या कोण आहेत? त्या फार सुंदर काम करतात' त्यावर मला कळलं की, तिला मी मुलगी असल्याचं माहिती नाही.'.यावर मी तिला म्हणाले की, 'आग ती माझी आई आहे. गली बॉय सिनेमात माझ्या आईनेच माझ्या सासूची भूमिका साकरली आहे. हे ऐकून ती खूप शॉक झाली. याआधी पूजाला आमचं मायलेकीचं नातं माहिती नव्हतं. परंतु हे तिचं नाही असं खूप जणांचं आहे.' असं अमृता मुलाखतीत बोलताना म्हणाली.