जैन आहे 'सनई चौघडे' मधील अभिनेत्री; घरी नवरात्री कशी साजरी होते हे सांगताना म्हणाली- आम्ही नऊ दिवस...

छोट्या पडद्यावरील लोकप्रिय मालिका 'सनई चौघडे' काही महिन्यातच प्रेक्षकांच्या मनात घर करताना दिसतेय. प्रेक्षकांना जय आणि शर्वरी ची जोडी प्रचंड आवडते. सध्या नवरात्र सुरू आहे. नवरात्र म्हणजे स्त्री शक्तीचा जागर. देवीची . आराधना करणं आणि आपल्या आयुष्यातील राक्षसांशी लढण्याची शक्ती मागणं, अडचणींना सामोरं जाणं. आता नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत 'सनई चौघडे' मालिकेतील अभिनेत्रीने त्यांच्या घरी नवरात्र कशी साजरी होते याबद्दल सांगितलं आहे. ही अभिनेत्री आहे जुई गोगरी. जुई मालिकेत शर्वरीच्या बहिणीची भूमिका साकारतेय. .या मुलाखतीत जुई म्हणाली, 'मी कॉलेजमध्ये असताना आम्ही घर विकत घेत होतो. तेव्हा मी आणि माझ्या बहिणीने मिळून जुनं घर विकण्यापासून ते नवीन घर घेण्यापर्यंत सगळं केलं. त्यावेळी मला खरंच जाणवलं की माझ्यातही ही ताकद आहे. माझं वय लहान असलं, तरी मी या सगळ्या गोष्टी करू शकले आणि माझ्यात तेवढी क्षमता आहे, याची मला जाणीव झाली. तेव्हा मी माझ्यातली स्त्रीशक्ती अनुभवली, असं मी म्हणेन.'.जुई म्हणाली, 'मी खरं तर जैन आहे. त्यामुळे गुजराती लोकांप्रमाणे आमच्याकडे नवरात्रीचं फार मोठं सेलिब्रेशन होत नाही. पण आमची जी कुलदेवी आहे, तिची आम्ही नऊ दिवस घरी आरती करतो. आता शूटिंगमुळे त्यासाठी फार वेळ मिळत नाही. पण जेव्हा सुट्टी असते, तेव्हा मी गरबा खेळायला नक्की जाते. गरबा खेळताना मला खूप छान वाटतं. कारण गरबा हा केवळ आनंदासाठी खेळला जात नाही, तर देवीच्या आराधनेसाठी खेळला जातो. त्यात एक प्रकारची शुद्धता असते आणि सगळीकडे दैवी वातावरण जाणवतं. अशा प्रकारे मी माझी नवरात्र साजरी करते आणि मला हा सण खूप आवडतो.'.ती पुढे म्हणाली, 'मी नेहमी हेच सांगेन की नवरात्रीचे हे फक्त नऊ दिवस स्त्रियांचे नसतात, तर प्रत्येक दिवस स्त्रियांचा असतो. त्यामुळे छान जगा, तुम्हाला जे करायचं आहे ते करा आणि ते ठामपणे करा. ‘मला हे करायचंच आहे,’ असा विश्वास स्वतःवर ठेवा आणि त्याप्रमाणे जगा. माझ्यासाठी स्त्रीशक्ती म्हणजे केवळ आयुष्यातील अडचणींना सामोरं जाणं नाही, तर स्वतःवर विश्वास ठेवून त्यांना सामोरं जाणं. जेव्हा आपला स्वतःवर विश्वास असतो, तेव्हा खूप गोष्टी सोप्या होतात. एक स्त्री एकाच वेळी अनेक भूमिका निभावत असते. मग ती आईची असो, बहिणीची असो, पत्नीची असो किंवा आणखी कोणतीही. एक स्त्री या सगळ्या भूमिका खूप चोखपणे निभावते. आईपण जपून स्वतःचं करिअरसुद्धा सांभाळते. वैयक्तिक आयुष्य सांभाळून करिअरमध्येही पुढे जाणं, हीसुद्धा खरी स्त्रीशक्ती आहे.'.'पक पक पकाक' मधली भुत्याची बायको आठवतेय? आता दिसतेय अशी; नाना पाटेकरांसाठी पोस्ट करत म्हणाली- .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.