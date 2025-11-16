Premier

Ananya Panday: "भावनांबद्दल मोकळेपणाने बोलणारी Gen Z पहिली जनरेशन..." 'टू मच विथ काजोल अँड ट्विंकल'मधील अनन्या पांडेचं स्टेटमेंट चर्चेत

Ananya Panday Defends Gen Z: Gen Z भावना मोकळेपणाने मांडते, आणि अनन्या पांडेच्या या विधानामुळे सोशल मीडियावर जोरदार चर्चा रंगली आहे.
Ananya Panday on Gen Z Mindset

Ananya Panday Defends Generation Z at Two Much With Kajol And Twinkle Talk Show 

sakal

Anushka Tapshalkar
Updated on

Ananya Panday Abou Gen Z Mindset: फॅशन, फिल्म किंवा काही ना काही कारणामुळे अनन्या पांडे चर्चेत असते. आता सुद्धा ती पुन्हा चर्चेचा विषय बनली आहे. पण या वेळी तिच्या फॅशन किंवा मुव्हीच्यामुळे नाही तर एका वक्तव्यामुळे. Two Much या काजोल आणि ट्विंकलच्या शोमध्ये अनन्यानेखुलेपणाने आपले विचार मांडले, ज्यामुळे सोशल मीडियावर जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे.

Loading content, please wait...
Ananya Panday
mental health
Gen Z

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com