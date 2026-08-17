झोपेतच घेतला अखेरचा श्वास! बॉलीवूड अभिनेत्रीचं २७ व्या वर्षी निधन, महिन्याभराने कुटुंबाने दिली माहिती

घोस्ट, द फायनल एक्झिट, ७ आवर्स टू गो आणि तेलगु चित्रपटात काम केलेल्या २७ वर्षीय अभिनेत्रीचं निधन झाल्याची माहिती कुटुंबियांनी दिलीय. महिन्याभरानंतर कुटुंबियांनी अभिनेत्रीच्या निधन झाल्याचं सांगितलं आहे. अनन्या राज असं अभिनेत्रीचं नाव असून कुटुंबियांनी सांगितलं की, एक वर्षापेक्षा जास्त काळ ती शारीरिक आणि मानसिकदृष्ट्या आरोग्याच्या त्रासाचा सामना करत होती. .अनन्या राज हिचे १५ जुलै रोजी झोपेतच निधन झालं. तिच्या कुटुंबियांनी १५ ऑगस्ट रोजी अधिकृत इन्स्टाग्राम अकाउंटवरून तिच्या निधनाचं वृत्त शेअर केलंय. अनन्याच्या निधनाने कुटुंबिय दु:खात असल्याचंही म्हटलं आहे..Ashok Dham Temple Tragedy : बिहारच्या अशोकधाम मंदिरात चेंगराचेंगरी, ७ भाविकांचा मृत्यू; गर्दीत विजेची तार पडली अ्न....कुटुंबियांनी पोस्टमध्ये म्हटलं की, आम्हाला सांगताना दु:ख होतेय की १५ जुलैच्या सकाळी अनन्याचं निधन झालं. झोपेतच तिने अखेरचा श्वास घेतला. एक वर्षाहून अधिक काळ ती मानसिक आणि शारिरीक आजाराशी झुंज देत होती. त्यातून बाहेर पडण्यासाठी एखाद्या लढवय्या योद्ध्यासारखी ती लढत होती. बाळ, तुझी उणीव कायम भासेल. तिच्या आत्म्याला शांती लाभो..अनन्या नैराश्यात गेल्यानंतर चित्रपटसृष्टीपासून दूर होती. तिच्या निधनाचे वृत्तही तब्बल महिन्याभराने कुटुंबानं जाहीर केलं. तिच्यावर अंत्यसंस्कार झाले तरी निधन झाल्याचं समोर आलं नव्हतं. गेल्या काही वर्षांपासून अनन्या बॉलिवूडमध्ये काम करत होती. तिने अनेक लहान मोठ्या प्रोजेक्टमध्ये काम केलंय. त्यात विक्रम भट्टच्या घोस्ट चित्रपटाचा समावेश आहे. यामध्ये तिनं महत्त्वाची भूमिका साकारली होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.