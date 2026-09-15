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‘शरीरसंबंधाला नकार दिला तर मालिकेतून काढतात’; अभिनेत्रीच्या वक्तव्याने खळबळ, ७० हजारांच्या भाड्याचंही केलं भाष्य

ANCHAL KHURANA REVEALS HER MUMBAI 1BHK HOME WITH RS 70000 MONTHLY RENT: रोडीज ८ विजेती आंचल खुरानाने मुंबईतील १ BHK घराचा व्हिडिओ शेअर केला. ७० हजार भाडं, घराची झलक आणि टीव्ही इंडस्ट्रीतील अनुभवांबद्दल तिने मनमोकळेपणाने भाष्य केलं.
ANCHAL KHURANA

ANCHAL KHURANA

Esakal

Apurva Kulkarni
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ANCHAL KHURANA OPENS UP ABOUT TV INDUSTRY STRUGGLES AND REJECTIONS: प्रसिद्ध अभिनेत्री आंचल खुराना ही तिच्या अभिनयासाठी ओळखली जाते. 'सपने सुहाने लडकपन के' या मालिकेतील तिची भूमिका प्रचंड गाजली होती. तसंच ती एमटीव्ही रोडीज ८ ची विजेती सुद्धा होती. दरम्यान अशातच आंचलने तिच्या घराचा एक व्हिडिओ शेअर केलाय. अनेकवेळा सेलिब्रेटींचं घर पाहिलं की, आलिशान, टापटिपपणा पहायला मिळतो.

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