‘शरीरसंबंधाला नकार दिला तर मालिकेतून काढतात’; अभिनेत्रीच्या वक्तव्याने खळबळ, ७० हजारांच्या भाड्याचंही केलं भाष्य

ANCHAL KHURANA OPENS UP ABOUT TV INDUSTRY STRUGGLES AND REJECTIONS: प्रसिद्ध अभिनेत्री आंचल खुराना ही तिच्या अभिनयासाठी ओळखली जाते. 'सपने सुहाने लडकपन के' या मालिकेतील तिची भूमिका प्रचंड गाजली होती. तसंच ती एमटीव्ही रोडीज ८ ची विजेती सुद्धा होती. दरम्यान अशातच आंचलने तिच्या घराचा एक व्हिडिओ शेअर केलाय. अनेकवेळा सेलिब्रेटींचं घर पाहिलं की, आलिशान, टापटिपपणा पहायला मिळतो. .परंतु आंचलनं शेअर केलेल्या व्हिडिओमध्ये सगळ्यांच्या विरुद्ध होता. आंचल मुंबईत १ बीएचकेमध्ये राहते. तसंच तिचं महिन्याचं भाडं ७० हजार इतकं आहे. तिच्या बालकनीतून बाहेर पाहिलं की, कोणतीही निसर्गरम्य दृश्य नाहीतर तिथं पसरलेली एक मोठी चाळ दिसते. १४ वर्ष काम करूनही मुंबईत स्वत:चं घर घेऊ शकली नसल्याची खंत तिने व्हिडिओद्वारे व्यक्त केलीय. यावेळी तिने सिनेसृष्टीचं खरं वास्तव सुद्धा समोर आणलय. .व्हिडिओमध्ये आचलने सुरुवातीला खिडकीतून दिसणारी चाळ दाखवती. यावेळी 'एवढ्या बजेटमध्ये इतकंच मिळत असल्याचं' तिने म्हटलं. तसंच तिने तिच्या महागड्या लक्झरी हँडबॅग सुद्धा दाखवल्या. त्यानंतर तिने तिची बेडरुम दाखवली. एक छोटी खोली, तिथं कपाट आणि कपाटात तिचे कपडे, बाजूला छोटं देवघर होतं. तसंच पाहुण्यांसाठी एक बेड ठेवला होता. कोणी नसेल तेव्हा तिथंच कपडे सुकवत असल्याचं तिने सांगितलं. .आंचल आता ३६ वर्षांची आहे. तिने जवळपास १५ वर्ष सिनेसृष्टीत काम केलं. २६ व्या वर्षी तिला हृदयविकाराचा झटका आला होता. दरम्यान या सगळ्यानंतर इंडस्ट्रीबद्दल बोलातना ती म्हणाली की, 'कोणत्याही कारणावरून कलाकारांना मालिकेतून काढलं जातं. तुम्ही शारीरिक संबंधाला नकार दिला की, तुम्हाला रिप्लेस करतात. स्वाभिमानासाठी भांडलात तर कामावरून काढलं जातं. मी अनेकदा उत्तम ऑडिशन देऊनही मला रिजेक्शन मिळाले आहेत.' असं ती व्हिडिओमध्ये म्हणाली..ना भडक लूक ना अतिशयोक्ती; कतरिना-विकीचा साधेपणा नेटकऱ्यांना भावला, Viral Video.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.