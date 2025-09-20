‘सैयारा‍’नंतर अनीत पड्डाची नवी इनिंग

Entertainment News : ‘सैयारा’ या यशस्वी पदार्पणानंतर अभिनेत्री अनीत पड्डा आता आपल्या दुसऱ्या चित्रपटासाठी सज्ज झाली आहे. एका वृत्तानुसार, ती ‘न्याय’ या कोर्टरूम ड्रामामध्ये एका पीडित मुलीची भूमिका साकारत आहे. ही भूमिका तिच्यासाठी विशेष ठरणार असून, तिच्या प्रवासाला नवी दिशा देणारी ठरण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे..नित्या मेहरा आणि करण कपाडिया दिग्दर्शित हा चित्रपट न्याय, धैर्य आणि सत्य यांसारख्या विषयांवर प्रकाश टाकणार आहे. यात अनीतसोबत फातिमा सना शेख आणि अर्जुन माथूर महत्त्वाच्या भूमिका साकारत आहेत. तर मोहम्मद झीशान अय्यूब, रघुबीर यादव आणि राजेश शर्मा यांसारखे अनुभवी कलाकार या कथानकात अधिक वजन भरून आणणार आहेत. . एका माहितीनुसार, अनीतची व्यक्तिरेखा एका तरुणीची आहे, जी एका प्रभावशाली तथाकथित आध्यात्मिक नेत्याच्या विरोधात उभी राहते. चुकीच्या वागणुकीचा सामना करून ती न्यायालयीन लढ्याद्वारे सत्यासाठी आवाज उठवते. ‘सैयारा’मध्ये अनीतने साकारलेली भूमिका प्रेक्षकांना भावली होती..यशराज फिल्म्स निर्मित हा चित्रपट जुलै महिन्यात प्रदर्शित झाला आणि बॉक्स ऑफिस तसेच ओटीटीवरही चांगला प्रतिसाद मिळवला. आता ‘न्याय’च्या माध्यमातून अनीत पड्डा एका गंभीर आणि आव्हानात्मक व्यक्तिरेखेतून सामाजिक वास्तव आणि भावनांची गुंतागुंत साकारताना दिसणार आहे. प्रेक्षकांना आता अनीतचा हा नवा चेहरा पडद्यावर पाहण्याची उत्सुकता लागली आहे..Premium| Ek Mulaqaat Play: साहिर लुधियानवी आणि अमृता प्रीतम यांची अधूरी, भावपूर्ण प्रेमकहाणी साकारणारं ‘एक मुलाकात’ हे नाटक पुन्हा एकदा रंगमंचावर गाजत आहे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.